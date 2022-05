Lambrechtová: Nemecko dodá Ukrajine sedem samohybných húfnic

Na archívnej snímke z 15. augusta 2013 samohybná húfnica typu Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) vychádza z transportného lietadla Antonov AN-124-100. Foto: TASR/AP

Sliač 6. mája (TASR) - Nemecko dodá Ukrajine sedem samohybných húfnic typu Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000). V piatok to v Sliači potvrdila nemecká ministerka obrany Christine Lambrechtová pred rokovaním so slovenským rezortným partnerom Jaroslavom Naďom. TASR o tom informovala na základe tlačovej agentúry DPA.Zbraňové systémy by nemali nemeckej armáde (Bundeswehr) chýbať, pretože pôjde o kusy, ktoré sú aktuálne opravované. Berlín by mal zároveň Ukrajincom poskytnúť výcvik na tento typ delostreleckého systému.Nemecko v uplynulých týždňoch prehodnotilo svoj odmietavý postoj k dodávkam ťažkých zbraní na Ukrajinu a parlament (Bundestag) minulý štvrtok podporil dodávky ťažkých braní ukrajinskej armáde. Nemecko už predtým odsúhlasilo dodávku 50 samohybných protilietadlových systémov typu Gepard.PzH 2000 je ťažká samohybná húfnica vyvinutá spoločnosťami KMW a Rheinmetall. Kanón je namontovaný na pásovom vozidle a preto sa systém podobá na tank. Panzerhaubitze 2000 sa do výzbroje nemeckej armády dostal v roku 1998. V tom čase išlo zrejme o najvýkonnejší konvenčný delostrelecký systém v operačnej službe. Podľa typu použitej munície má dostrel minimálne 30 kilometrov. Pri použití striel so zvýšeným dosahom môže PzH 2000 zasiahnuť cieľ vzdialený 40 kilometrov.