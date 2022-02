Lambrechtová: Nemecko je pripravené navýšiť počet vojakov v Litve

Berlín/Rukla 22. februára (TASR) - Nemecká ministerka obrany Christine Lambrechtová v utorok počas návštevy Litvy vyhlásila, že Berlín je pripravený vyslať do tejto pobaltskej krajiny ďalších vojakov. Uviedla to v čase narastajúcich obáv z ruskej invázie na Ukrajinu. TASR informuje na základe správ agentúr DPA, AFP a Reuters.



"NATO ďalej posilnilo naše spoločné krízové opatrenia pre NRF (Sily rýchleho nasadenia NATO) a Nemecko je pripravené poskytnúť ďalšie pozemné, námorné a vzdušné sily ako posilu," uviedla Lambrechtová na litovskej vojenskej základni Rukla na spoločnej tlačovej konferencii so svojím rezortným kolegom Arvydasom Anušauskasom. Dodala, že Nemecko chce takto vyslať signál, že v kríze je dôveryhodným partnerom.



Lambrechtová reagovala tiež na pondelkové rozhodnutie Ruska uznať nezávislosť separatistami ovládaných oblastí na východe Ukrajiny. "Rusko vystupuje ako agresor. A v tejto chvíli je neisté, ako ďaleko bude agresia ruskej strany siahať," varovala. Ruského prezidenta Vladimira Putina vyzvala, aby okamžite ukončil túto agresiu, rešpektoval suverenitu Ukrajiny, ktorú Rusko uznalo na základe medzinárodného práva, a vrátil sa za rokovací stôl.



Vojaci NATO sú od roku 2017 rozmiestnení na východnom krídle Aliancie - v Litve, Lotyšsku, Estónsku a Poľsku. Stalo sa tak v reakcii na anexiu ukrajinského polostrova Krym Ruskom v roku 2014.



Celkovo ide o zhruba 5000 vojakov pod velením Nemecka, Kanady, Británie a Spojených štátov. V samotnej Litve je nasadených približne 1100 vojakov Aliancie, z ktorých asi polovicu tvoria Nemci. Okrem nich tam pôsobia aj vojaci z Belgicka, Česka, Luxemburska, Holandska či Nórska.



Nemecko už predtým ohlásilo, že do Litvy vyšle dodatočných 360 vojakov, zatiaľ čo Nórsko chce tamojší kontingent navýšiť o 50 - 60 vojakov. Británia zase plánuje posilniť svoj kontingent, ktorý je súčasťou misie NATO v Estónsku, o 800 vojakov.



Anušauskas pre Reuters uviedol, že počet vojakov NATO v troch pobaltských krajinách sa v najbližšom čase takmer zdvojnásobí a dosiahne vyše 6000. Na začiatku tohto roka bolo v Lotyšsku, Estónsku a Litve okolo 3400 vojakov NATO.