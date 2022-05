Lambrechtová: Nemecko ukončí svoje pôsobenie vo výcvikovej misii EÚ

Berlín 5. mája (TASR) - Nemecko ukončí svoje pôsobenie vo výcvikovej misii EÚ (EUTM) v Mali. Za dodržania určitých podmienok je však ochotné pokračovať v mierovej misii OSN (MINUSMA) v krajine. V stredu to oznámila nemecká ministerka obrany Christine Lambrechtová. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



Francúzsko a jeho spojenci, ktorí v Mali bojujú proti islamistickým militantom, začiatkom roka oznámili, že z krajiny po takmer desaťročí stiahnu svoje jednotky. Ich odchod vzbudil obavy o budúcnosť misie MINUSMA, na ktorej sa podieľa 14.000 ľudí, EUTM a civilnej misie EUCAP, ktoré patria pod EÚ.



Za súčasnej malijskej vlády totiž existuje riziko, že by malijské jednotky vycvičené nemeckou armádou mohli bojovať po boku ruských vojakov a "páchať kruté zločiny proti ľudským právam", uviedla Lambrechtová. Dodala, že Nemecko toto nemôže podporovať, preto ukončuje svoju účasť v misii EUTM. Nemecko je však podľa nej pripravené pokračovať v misii MINUSMA, ak bude zaistená bezpečnosť nemeckých jednotiek.



Podľa ľudskoprávnej organizácie Human Rights Watch (HRW) boli začiatkom tohto mesiaca zahraniční vojaci, o ktorých sa predpokladalo, že sú to Rusi spolupracujúci s malijskou armádou, obvinení zo zabitia približne 300 mužov v meste Moura v centrálnej časti Mali. Predpokladá sa, že niektoré z obetí mohli byť islamisti, ale väčšinou šlo podľa svedkov o civilistov.



HRW tvrdí, že ide o najbrutálnejší čin zaznamenaný v Mali počas desať rokov trvajúceho ozbrojeného konfliktu, v ktorom vládne sily bojujú proti islamistickým extrémistom.



Malijské orgány obvinenia HRW odmietajú a tvrdia, že Rusi miestnym jednotkám len pomáhajú so zbraňami nakúpenými od Ruska.