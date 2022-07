Lambrechtová: Nemecko Ukrajine obrnené transportéry nedodá

Berlín 7. júla (TASR) - Nemecká sociálnodemokratická ministerka obrany Christine Lambrechtová vo štvrtok odmietla možnosť, že by Nemecko dodalo Ukrajine 200 obrnených transportérov Fuchs, ako to žiada konzervatívny blok CDU/CSU. Zdôvodnila to tým, že nemôže "drancovať" zdroje vlastnej armády. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



"Podporujeme Ukrajinu všetkými možnými a zodpovednými spôsobmi. Musíme však zaručiť aj obranyschopnosť Nemecka," povedala Lambrechtová pre DPA.



Nemecko už začalo Ukrajine dodávať ťažšie vojenské vybavenie vrátane protilietadlových tankov. Ukrajinskí predstavitelia však opakovanie naliehajú na krajiny Západu, aby im poskytli viac vybavenia na boj proti ruským jednotkám.



"Je nezodpovedné drancovať Bundeswehr a ignorovať odporúčania generálneho inšpektora, a to najmä v týchto časoch," uviedla Lambrechtová.



Aj generálny inšpektor Bundeswehru a zároveň najvyššie postavený príslušník nemeckých ozbrojených síl Eberhard Zorn povedal, že armáda si v tejto chvíli nemôže dovoliť plytvať svojimi obrnenými transportérmi typu Fuchs, pripomína DPA.