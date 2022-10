Lambrechtová: Ruské jadrové hrozby je potrebné brať vážne

Berlín 17. októbra (TASR) - Ruské vyhrážky jadrovými útokmi treba brať vážne, povedala v pondelok nemecká ministerka obrany Christine Lambrechtová. Takisto zdôraznila význam cvičení NATO a dodávok systémov protivzdušnej obrany na Ukrajinu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA a vysielania verejnoprávnej televízie ZDF.



Ruské hrozby netreba pokladať za zavádzanie, ale treba ich "brať vážne". "Vážny prístup však neznamená nechať sa týmito hrozbami paralyzovať, ale ich pozorne sledovať," povedala Lambrechtová vo vysielaní ZDF. Na to podľa jej slov slúžia aj vojenské cvičenia. V pondelok sa začína cvičenie NATO Steadfast Noon zamerané na otestovanie nukleárnych síl. Vzdušné sily počas Steadfast Noon precvičujú použitie amerických jadrových bômb umiestnených v Európe počas skúšobných letov bez skutočných zbraní. Na manévroch sa zúčastňuje aj Nemecko.



Nemecko sa podľa Lambrechtovej bude podieľať aj na vojenskej misii EUMAM, ktorá poskytne výcvik 15.000 ukrajinských vojakov. Ministri členských krajín EÚ majú dohodu o výcviku schváliť v pondelok. Nemecká ministerka obrany pripomenula, že jej krajina už ukrajinským vojakom poskytuje výcvik pri ovládaní obrnených vozidiel a ďalších technológií.



Nemecko by takisto v priebehu nasledujúceho roka malo Ukrajine dodať ďalšie tri systémy protivzdušnej obrany IRIS-T



"Protivzdušná obrana je momentálne to najdôležitejšie, čo Ukrajina potrebuje," povedala a pripomenula, že je potrebné vyplniť aj medzery v európskom systéme protivzdušnej obrany.