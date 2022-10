Lambrechtová v Litve: NATO musí robiť viac pre spoločnú bezpečnosť

Rukla 8. októbra (TASR) - NATO musí robiť viac pre spoločnú bezpečnosť s cieľom chrániť sa pred možnými krokmi Ruska a prezidenta Vladimira Putina. Povedala to v sobotu v Litve nemecká ministerka obrany Christine Lambrechtová. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a Reuters.



"Bezpečnosť Litvy je aj bezpečnosťou Nemecka," povedala Lambrechtová na vojenskej základni Rukla, kde bol v sobotu slávnostne uvedený do služby veliaci štáb nemeckého vojenskej brigády. Tá bola do Litvy vyslaná v rámci posilnenia obrany východného krídla NATO.



Nemecká ministerka obrany pripomenula hrozby zo strany Ruska voči Litve, ktorá na hraniciach s ruskou enklávou Kaliningrad zavádza do platnosti sankcie Európskej únie, píše Reuters.



Lambrechtová po slávnosti spolu s litovským ministrom obrany Arvydasom Anušauskasom navštívi spoločné cvičenie nemeckých a litovských vojakov.



Lambrechtová sa predtým v litovskom hlavnom meste Vilnius stretla s premiérkou krajiny Ingridou Šimonyté. Tá nemeckú ministerku ubezpečila o podpore pre nemeckých vojakov zo strany Litvy. "Vysoko si ceníme dlhodobý prínos Nemecka pre bezpečnosť nášho regiónu a záväzok výrazne zvyšovať počet nemeckých vojakov Litve," napísala Šimonité na Twitteri.



Nemecko má v Litve viesť bojovú brigádu NATO s 3000 – 5000 vojakmi, ktorej súčasťou bude veliaci štáb aj zásoby zbraní a munície. Prvý kontingent nemeckých vojakov do tejto pobaltskej krajiny pricestoval začiatkom septembra. Väčšina príslušníkov brigády však zostane v Nemecku a bude pripravená na prípadné nasadenie v Litve.



Litva má spoločné hranice s ruskou enklávou Kaliningrad i s Bieloruskom, ktoré je spojencom Moskvy, píše DPA.