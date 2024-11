Lammy:Británia by v prípade návštevy Netanjahua dodržala svoje záväzky

Londýn 25. novembra (TASR) - V prípade návštevy izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v Británii by Londýn dodržal svoje záväzky voči Rímskemu štatútu. Uviedol to v pondelok britský minister zahraničných vecí David Lammy, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.



Na Netanjahua vydal minulý týždeň zatykač Medzinárodný trestný súd (ICC) pre podozrenia z vojnových zločinov. Zatykače vydala aj na bývalého izraelského ministra obrany Joava Galanta a vodcu ozbrojeného krídla palestínskeho hnutia Hamas Muhammada Dajfa.



ICC nemá právomoc presadzovať svoje zatykače. Každá krajina, ktorá podpísala Rímsky štatút ako zakladajúcu zmluvu ICC, je však teoreticky povinná zatknúť Netanjahua, Gallanta či Deifa, ak by vstúpili na jej územie.



"Sme signatármi Rímskeho štatútu, vždy sme boli zaviazaní dodržiavať naše záväzky vyplývajúce z medzinárodného práva a medzinárodného humanitárneho práva," povedal Lammy novinárom na schôdzke skupiny G7 v Taliansku.



"Samozrejme, ak by sa takáto návšteva v Spojenom kráľovstve uskutočnila, prebehol by súdny proces a bol by dodržaný riadny postup," dodal.



Izrael kritizoval rozhodnutie ICC a popiera, že by sa v Pásme Gazy dopustil vojnových zločinov.