Lammy: Británia nepošle vojakov bojovať na Ukrajinu

Londýn 26. novembra (TASR) - Britský minister zahraničných vecí David Lammy vyhlásil, že Spojené kráľovstvo nevyšle na Ukrajinu svojich vojakov. Reagoval na správy, podľa ktorých Británia a Francúzsko o tejto možnosti diskutujú. TASR o tom informuje na základe utorňajšej správy agentúry DPA.



Francúzsky denník Le Monde v pondelok s odvolaním sa na nemenované zdroje uviedol, že Francúzsko a Spojené kráľovstvo "nevylučujú" vyslanie vojakov a súkromných obranných spoločností na Ukrajinu. Diskusia o nasadení vojakov sa podľa denníka obnovila po návšteve britského premiéra Keira Starmera vo Francúzsku pri príležitosti Dňa prímeria 11. novembra.



Britský minister zahraničných vecí zdôraznil, že postoj krajiny sa nezmenil. "Sme pripravení naďalej podporovať Ukrajincov, a to najmä výcvikom, no dlhodobo zastávame názor, že nevysielame britské jednotky na bojisko," povedal Lammy pre denníky La Repubblica, Le Monde a Die Welt na stretnutí ministrov zahraničných vecí krajín G7 v Taliansku. "To je postoj Spojeného kráľovstva a nateraz zostáva nemenný," vyhlásil.



"Neexistujú ani žiadne plány" vysielať jednotky na Ukrajinu, vyhlásil hovorca britského premiéra a dodal, že nie je oboznámený s tým, že by francúzsky prezident Emmanuel Macron a Starmer rokovali o tejto záležitosti.