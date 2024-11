Lammy: Británia uvalí najväčší balík sankcií na ruskú tieňovú flotilu

Fiuggi 25. novembra (TASR) - Británia uvalí doposiaľ najväčší balík sankcií proti ruskej "tieňovej flotile", teda tankerom, prostredníctvom ktorých Rusko obchádza embargá na vývoz ropy. Sankcie sa budú týkať 30 plavidiel, oznámil v pondelok britský minister zahraničných vecí David Lammy. Zároveň vyzval spojencov zo skupiny G7, aby naďalej poskytovali vojenskú pomoc Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Chceme dosiahnuť, aby boli tentoraz postihnuté aj lode, aj tí, ktorí za týmito loďami stoja a obchádzajú európske a britské sankcie," povedal Lammy.



Podľa Británie prepravili tieto lode minulý rok ropu a ropné produkty v celkovej hodnote niekoľkých miliárd libier. Po najnovšom kroku britskej vlády sa budú sankcie vzťahovať na celkovo 73 ropných tankerov.



Británia zároveň uvalila sankcie aj na dve ruské poisťovacie spoločnosti AlfaStrachovanie a VSK. Taktiež oznámila, že v prípade, ak lode poistené týmito spoločnosťami vplávajú do britských teritoriálnych vôd, tak ich poistenie nebudú brať britské úrady do úvahy.



Lammy reagoval aj na pondelňajšie správy o britskom žoldnierovi, ktorého zajalo Rusko v Kurskej pohraničnej oblasti. "Samozrejme, že urobíme všetko pre to, aby sme tomuto britskému občanovi poskytli maximálnu možnú podporu," vyhlásil minister na adresu 22-ročného Brita Jamesa Andersona.