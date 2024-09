Lammy: Nové sankcie na izraelských osadníkov v Predjordánsku sú možné

Londýn 22. septembra (TASR) - Británia posúdi možné nové sankcie voči izraelským osadníkom na Západnom brehu Jordánu a bude konať, ak to bude nevyhnutné. Vyhlásil to v nedeľu britský minister zahraničných vecí David Lammy, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



"Neohlasujem dnes ďalšie sankcie, ale to, že sa dôkladne vyhodnocujú a ako si asi myslíte, som veľmi veľmi znepokojený," uviedol Lammy.



Británia ohlásila sankcie voči izraelským osadníkom tento rok vo februári a v máji, pričom uviedla, že extrémistické skupiny sa dopúšťajú v Predjordánsku násilia proti Palestínčanom.



Lammy, ktorý sa stal ministrom zahraničných vecí v júli po víťazstve labouristov v parlamentných voľbách, naznačil, že nová britská vláda zaujme pri osadníkoch podobný postoj. Zároveň uviedol, že je možné aj uvalenie ďalších sankcií. Podľa šéfa britskej diplomacie sa totiž Londýn obáva eskalačného správania a zvyšovania napätia na Západnom Brehu aj napriek bezpečnostných obavám Izraela.



"Mám v tom úplne jasne. Ak budeme musieť konať, budeme konať. Diskutujem o tom s partnermi zo skupiny G7, predovšetkým s tými európskymi," uviedol Lammy.