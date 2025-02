Lammy: Ruské aktíva by sa mali zabaviť a použiť na obnovu Ukrajiny

Londýn 25. februára (TASR) - Britský minister zahraničných vecí David Lammy v utorok vyhlásil, že namiesto zmrazenia ruských aktív pre útok Moskvy na Ukrajinu by ich mala Európa zabaviť. Posilnil tak postoj Spojeného kráľovstva, podľa ktorého by sa tieto zdroje mali využiť na obnovu Ukrajiny, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.



"Európa musí konať rýchlo a myslím si, že by sme mali prejsť od zmrazenia aktív k ich zabaveniu," povedal Lammy v britskom parlamente. "Nie je to záležitosť, v ktorej by mohla ktorákoľvek vláda konať sama. Musíme konať spolu s európskymi spojencami," dodal. Zároveň nešpecifikoval podrobnosti, ako presne by chcel tieto aktíva použiť.



Po ruskej invázii na Ukrajinu z roku 2022 Spojené štáty a spojenci Ukrajiny zakázali transakcie s ruskou centrálnou bankou a ministerstvom financií. Zablokovali tým ruské štátne aktíva v hodnote 300 až 350 miliárd dolárov (285 až 333 miliárd eur), pripomína Reuters.



Európski lídri chcú tieto aktíva použiť na pomoc pri obnove Ukrajiny, ale zatiaľ sa nedohodli na tom, ako sa vyhnúť právnym námietkam alebo vytvoreniu problematického medzinárodného precedensu.



EÚ odhaduje, že približne 210 miliárd eur zo zmrazených aktív sa nachádza na jej území, a to najmä v bruselskom depozitári cenných papierov Euroclear.