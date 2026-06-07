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Lammy: Starmer bude kandidovať, ak sa začne súboj o vedenie strany

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Britský kráľ Karol III. (vľavo) sa stretáva s podpredsedom vlády a ministrom spravodlivosti Davidom Lammym počas summitu o príležitostiach pre mládež, ktorý organizuje v Buckinghamskom paláci v Londýne v stredu 3. júna 2026. Foto: TASR/AP

Starmer opakovane odmieta výzvy na odstúpenie a hovorí, že chce zostať lídrom.

Autor TASR
Londýn 7. júna (TASR) - Britský premiér Keir Starmer bude kandidovať, ak sa spustí volebný súboj o vedenie strany, uviedol v nedeľu podpredseda vlády a minister spravodlivosti David Lammy. Reagoval tak na informácie médií, podľa ktorých Starmer už kontaktoval kľúčových podporovateľov a ubezpečoval ich, že sa do prípadného súboja zapojí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a stanice Sky News.

Premiér pristúpil k tomuto kroku po tom, ako populárny starosta Veľkého Manchestru Andy Burnham povedal, že by išiel do súboja o vedenie Labouristickej strany a s tým aj o premiérsky post, ak by k nemu došlo.

Stanica BBC a denník The Sun s odvolaním sa na nemenovaných poslancov informovali, že Starmer cez víkend telefonoval kľúčovým podporovateľom a povedal im, že ak sa súboj uskutoční, bude „bojovať“.

Lammy to okomentoval so slovami, že „ak by došlo k súboju, a na jeho spustenie je potrebných 81 podpisov (poslancov), (Starmer) bude jeho súčasťou.“ Podpredseda vlády zároveň dodal, že je podľa neho dôležité, aby súčasný premiér dokončil svoj mandát.

Burnham sa bude uchádzať o návrat do parlamentu v doplňujúcich voľbách 18. júna v obvode Makerfield v severozápadnom Anglicku. V BBC povedal, že ak by v nich zvíťazil, išiel by aj do prípadného súboja so Starmerom o vedenie strany. Zároveň kritizoval bývalého ministra zdravotníctva Wesa Streetinga, ktorý nedávno vyjadril nedôveru premiérovi a odstúpil s tým, že „už sa začal boj o vedenie“.

Starmer opakovane odmieta výzvy na odstúpenie a hovorí, že chce zostať lídrom.
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