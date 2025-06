Lammy verí,že je možné vyhnúť sa širšiemu konfliktu na Blízkom východe

Washington 20. júna (TASR) - Britský minister zahraničných vecí David Lammy v noci na piatok po stretnutí so šéfom americkej diplomacie Marcom Rubiom vyhlásil, že je stále čas na diplomatické riešenie otázky iránskeho jadrového programu a odvrátenie širšieho konfliktu v regióne. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



„Situácia na Blízkom východe je naďalej nebezpečná. Sme presvedčení, že Irán nikdy nesmie získať jadrovú zbraň,“ uviedol Lammy vo vyhlásení, ktoré zverejnilo britské veľvyslanectvo Washingtone. „Diskutovali sme o tom, že Irán musí uzavrieť dohodu, aby sa zabránilo prehlbovaniu konfliktu. V nasledujúcich dvoch týždňoch sa naskytne príležitosť na dosiahnutie diplomatického riešenia,“ myslí si šéf britskej diplomacie.



Hovorkyňa Bieleho domu vo štvrtok večer ozrejmila, že americký prezident Donald Trump sa o prípadnom vojenskom útoku na Irán rozhodne v priebehu najbližších dvoch týždňov, hoci stále preferuje možnosť diplomatického urovnania situácie.



Lammy sa s Rubiom a americkým vyslancom pre Blízky východ Steveom Witkoffom stretol deň predtým ako spolu so svojimi rezortnými kolegami z Francúzska, Nemecka a EÚ odcestuje do Ženevy na schôdzku s iránskym ministrom zahraničných vecí Abbásom Arákčím.



„Je načase skoncovať s hrozivými udalosťami na Blízkom východe a zabrániť eskalácii v regióne, ktorá by nikomu neprospela,“ uzavrel britský minister.