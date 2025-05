Lammy vycestoval, aby reagoval na hrozby Ruska v regióne

Londýn 27. mája (TASR) - Britské sankcie bránia snahám ruského prezidenta Vladimira Putina zachovať flotilu ľadoborcov na jadrový pohon v Arktíde, uviedlo britské ministerstvo zahraničných vecí, zatiaľ čo šéf rezortu David Lammy cestoval na ďaleký sever. TASR o tom informuje podľa utorkovej správy agentúry DPA.



V máji v Stredozemnom mori uviazla plávajúca opravárenská lodenica, ktorá mala zabezpečovať servis pre Rusko v Arktíde. Došlo k tomu po uvalení sankcií na remorkér, ktorý mal lodenicu dopraviť do Arktídy.



Lammy sa počas návštevy Nórska a Islandu oboznámi s opatreniami prijatými na boj proti ruským aktivitám v regióne. Zároveň bude informovaný o hrozbách, ktoré ruské plavidlá predstavujú pre dôležité káble a infraštruktúru na morskom dne.



Do pozornosti sa čoraz viac dostáva aj tzv. tieňová flotila, ktorá slúži na obchádzanie sankcií uvalených na Moskvu za inváziu na Ukrajinu pri vývoze ropy a plynu. Často ju tvoria lode v zlom technickom stave. Ruské ľadoborce sú však kľúčové pre udržiavanie prejazdnosti trás na severe, ktoré používajú práve tankery tieňovej flotily.



Lammy uviedol, že Arktída sa stáva „čoraz dôležitejšou hranicou geopolitickej súťaže a obchodu“ v dôsledku topiaceho sa ľadu. Otvárajú sa tak lodné trasy a vzniká potenciál pre využívanie ropy, plynu a nerastných surovín. "Ide o región, kde operuje ruská tieňová flotila ohrozujúca kritickú infraštruktúru, ako sú podmorské káble vedúce do Spojeného kráľovstva a Európy, a ktorá zároveň pomáha financovať agresívne aktivity Ruska,“ zdôraznil minister.



„Je preto dôležitejšie viac než kedykoľvek predtým, aby sme spolupracovali s našimi spojencami na ďalekom severe, ako sú Nórsko a Island, a zvýšili našu schopnosť dohliadať na tieto vody a chrániť ich,“ uviedol Lammy. „Preto sme oznámili aj nový finančný príspevok (659.880 eur) Spojeného kráľovstva na užšiu spoluprácu s Islandom s využitím umelej inteligencie na posilnenie našej schopnosti monitorovať a odhaľovať aktivity nepriateľských štátov v Arktíde,“ dodal. Globálny vedecký fond ministerstva zahraničných vecí potvrdil približne aj 476.448 eur na podporu vedeckej spolupráce Spojeného kráľovstva v Arktíde.