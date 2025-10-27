< sekcia Zahraničie
Lammy: Začalo sa vyšetrovanie prepustenia sexuálneho delikventa
Lammy uviedol, že požiadal riaditeľa Väzenskej a probačnej služby, aby urýchlene preskúmal, aké kontroly boli vykonané pred prepustením Hadusha Kebatua.
Autor TASR
Londýn 27. októbra (TASR) — Podpredseda britskej vlády a minister spravodlivosti David Lammy v pondelok vo svojom vystúpení v Dolnej snemovni parlamentu oznámil, že sa začalo nezávislé vyšetrovanie prepustenia sexuálneho delikventa z Etiópie z väznice v meste Chelmsford. Predstavil tiež sériu nových opatrení zavedených po prepuknutí tohto škandálu, ktorý vyvolal v Británii pobúrenie. TASR o tom informuje s odvolaním sa na televíziu Sky News.
Lammy uviedol, že požiadal riaditeľa Väzenskej a probačnej služby, aby urýchlene preskúmal, aké kontroly boli vykonané pred prepustením Hadusha Kebatua. Sľubuje si od toho identifikovanie okamžitých zmien, ktoré by zmiernili riziko takýchto omylov.
„Odteraz bude existovať priamejšia zodpovednosť za zabezpečenie správneho uplatňovania protokolov a kontrol vrátane kontrolného zoznamu pre riaditeľov väzníc, aby sa zistilo, či bol dodržaný každý požadovaný krok,“ konštatoval Lammy. Tieto kontroly pri prepúšťaní väzňov sú podľa neho najprísnejšie, aké boli doteraz zavedené a nadobúdajú okamžitú účinnosť.
Ďalším opatrením je, že akýkoľvek cudzí štátny príslušník, ktorý bude vyhostený prostredníctvom systému predčasného vyhostenia – tento postup sa týkal aj Kebatua – môže byť odteraz prepustený iba vtedy, keď bude fyzicky prítomný riaditeľ nápravno-výchovného zariadenia a nedôjde k žiadnym chybám.
Lammy tiež oznámil, že hĺbkové vyšetrovanie prepustenia Hadusha Kebatua povedie Lynne Owensová, bývalá zástupkyňa komisára Metropolitnej polície a niekdajšia šéfka Národného kriminálneho úradu (NCA). Správu má vypracovať do ôsmich týždňov.
Kebatu prišiel do Spojeného kráľovstva 29. júna na malej lodi, pričom za plavbu cez Lamanšský prieliv zaplatil približne 2155 libier (okolo 2470 eur). Po dvoch týždňoch bol zatknutý a obvinený zo sexuálneho napadnutia ženy a školáčky v Eppingu ležiacom severovýchodne od Londýna, kde býval v jednom z hotelov.
Súd ho v septembri uznal za vinného z piatich trestných činov a odsúdil na 12 mesiacov väzenia, pričom bol na desať rokov zapísaný do registra sexuálnych delikventov. Táto kauza spustila vlnu protestov najprv v Eppingu a neskôr pred hotelmi v iných mestách, v ktorých bývajú žiadatelia o azyl.
Podľa britských médií bol Kebatu v dôsledku administratívnej chyby omylom označený za väzňa, ktorý má byť prepustený, hoci ho mali previezť do zadržiavacieho strediska pre migrantov. Z väznice v Chelmsforde ho prepustili 24. októbra, o dva dni neskôr ho zadržali vo Finsbury Parku v Londýne.
