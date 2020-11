Lamová: Nový prezident USA by nemal zasahovať do záležitostí Hongkongu

Peking 6. novembra (TASR) - Správkyňa Hongkongu Carrie Lamová v piatok povedala, že ktokoľvek, kto sa stane víťazom amerických prezidentských volieb, by mal ukončiť zasahovanie USA do vnútorných záležitostí Hongkongu a Číny. Informovala o tom agentúra AP.



Lamová vládu úradujúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa obvinila, že opakovane zasahovala do záležitostí Hongkongu, a pripomenula v tejto súvislosti sankcie, ktoré USA v auguste uvalili na ňu a ďalších vysokých hongkonských predstaviteľov.



"Dúfam, že sa vrátia k normálnemu stavu a uznajú, že vzťahy sa musia budovať na vzájomnom rešpekte a spolupráci," povedala Lamová.



USA sankcie zaviedli v reakcii na čínsky zákon o národnej bezpečnosti na území Hongkongu, ktorý vstúpil do platnosti na konci júna. Zákon bol určený i na zastavenie prodemokratických protestov, píše AP.



Spojené štáty zároveň zrušil osobitný štatút, ktorý poskytoval Hongkongu výhody pri obchodovaní s USA.



Americká vláda počas protestov podporovala demokratických aktivistov, podľa ktorých je zákon o národnej bezpečnosti v rozpore s princípom "jedna krajina, dva systémy", pripomína AP.



Zákon podľa kritikov obmedzil slobody Hongkongu a je v rozpore s dohodou, ktorú Čína uzavrela s Britániou, keď v roku 1997 prevzala toto územie pod svoju správu.



Lamová sa v piatok stretla s vrcholnými predstaviteľmi Komunistickej strany Číny, ktorí vyjadrili súhlas s jej vedením a uviedli, že vláda v Hongkongu obnovila poriadok a oživila hospodárstvo.