Lamová odmietla ústupky demonštrantom napriek prehratým voľbám

Hongkong 26. novembra (TASR) - Pekingom podporovaná správkyňa Hongkongu Carrie Lamová aj napriek svojej zdrvujúcej porážke v nedeľných komunálnych voľbách v utorok odmietla ústupky protivládnym demonštrantom.



Prodemokratické sily vo voľbách ovládli 17 z 18 okresných rád, v ktorých celkovo získali vyše 90 percent kresiel. Svoje hlasy prišlo odovzdať viac než 2,9 milióna ľudí, čo predstavuje rekordnú, 71-percetnú volebnú účasť.



Mnohí pozorovatelia vnímali tieto voľby ako test politickej podpory Lamovej po vyše piatich mesiacoch protivládnych protestov a nepokojov. Správkyňa sa navzdory volebnej porážke teší podpore ústrednej čínskej vlády.



Lamová na utorkovej tlačovej konferencii priznala, že výsledok volieb môže odrážať nespokojnosť obyvateľstva s vládou. Podľa nej však zároveň odráža túžbu mnohých občanov po ukončení pouličných násilností. Šéfka hongkonskej autonómnej vlády sa v najbližšom období zintenzívniť dialóg s občanmi a vytvoriť nezávislý orgán, ktorý by identifikoval najpálčivejšie spoločenské problémy.



"Prosím vás, pomôžte nám udržať relatívny pokoj a zmier, ktorý zavládol v priebehu uplynulého týždňa, a vytvorme tam dobrý základ pre to, aby sa Hongkong mohol posunúť vpred," vyhlásila Lamová.



Správkyňa Hongkongu už predtým odmietla výzvy predstaviteľov prodemokratického tábora, ktorý po prehratých voľbách požadovali jej odstúpenie. Vinu za volebnú porážku jej pripisujú aj niektorí pročínski politici.



Hongkongom, ktorý je osobitnou administratívnou oblasťou Číny, otriasajú od 9. júna protivládne protesty. Ich účastníci odmietajú zasahovanie Číny do osobitného autonómneho štatútu Hongkongu, ktorý je založený na hesle "jedna krajina, dva systémy".