Lamová varuje aktivistov, Pompeo hovorí o orwellovskom kroku Číny

Hongkong 7. júla (TASR) - Zákon o národnej bezpečnosti pre územie autonómneho Hongkongu, ktorý minulý týždeň schválil stály výbor čínskeho parlamentu, obnoví podľa jeho správkyne Carrie Lamovej "stabilitu a dôveru". Lamová zároveň prisľúbila jeho dôsledné implementovanie, informovala v utorok agentúra AFP.



"Vopred tiež varujem radikálov, aby sa nepokúšali porušovať tento zákon alebo prekročiť červenú čiaru, pretože následky porušenia tohto zákona budú veľmi vážne," vyhlásila Lamová na tlačovej konferencii.



Poprela tiež tvrdenia, že by zákon potláčal slobody obyvateľov Hongkongu. "Som si istá, že postupom času dôvera v budúcnosť Hongkongu a princíp 'jedna krajina, dva systémy' porastie", dodala.



Lamová podľa vlastných slov zatiaľ nepostrehla, že by zákon vyvolal medzi obyvateľmi Hongkongu obavy. "Tento zákon o národnej bezpečnosti je v skutočnosti relatívne mierny," konštatovala.



Zákon o národnej bezpečnosti zakazuje v Hongkongu aktivity smerujúce k odtrhnutiu, podvratnú činnosť zameranú voči ústrednej vláde v Pekingu, zasahovanie zahraničia do miestnej politiky a terorizmus.



Lamovej vyhlásenie prišlo len niekoľko hodín po tom, ako americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo odsúdil "orwellovský krok" hongkonskej vlády, ktorá v pondelok nariadila školám, aby odstránili všetky knihy, ktoré by mohli porušiť nový zákon o národnej bezpečnosti.



"Čínska komunistická strana ničí slobodný Hongkong," uviedol Pompeo. "Podpis pod represívnym zákonom o národnej bezpečnosti sotva uschol a miestne orgány orwellovsky vytvorili bezpečnostný úrad, z knižníc začali odstraňovať knihy kritické voči komunistickej strane, zakázali politické slogany a sú teraz vyžadujú od škôl, aby presadzovali cenzúru," dodal.



Podľa kritikov nový zákon o národnej bezpečnosti obmedzí slobody Hongkongu a je v rozpore s dohodou, ktorú Čína uzavrela s Britániou, keď v roku 1997 prevzala bývalú britskú kolóniu pod svoju správu. Hongkonská polícia na základe tohto nového zákona už v piatok obvinila prvú osobu. Odborníci na právo tiež upozorňujú, že nový zákon zakazuje dokonca aj mierumilovné politické názory.