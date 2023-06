Lamy utekajúce z cirkusu vo Viedni zablokovali vlakovú dopravu

Viedeň 2. júna (TASR) - Krátke pozastavenie premávky na jednej z najdôležitejších vlakových trás vo Viedni spôsobilo v piatok viacero lám, ktoré utiekli z cirkusu. Zvieratá sa pohybovali medzi koľajnicami neďaleko viedenskej železničnej stanice Meidling, oznámila rakúska štátna železničná spoločnosť ÖBB, píše agentúra DPA.



Príslušný úsek železničnej trate bol tak v ranných hodinách uzavretý na približne 20 minút, pokým zamestnanci cirkusu, ÖBB a polícia zvieratá neodchytili. Žiadna z lám pri úteku ani odchyte neutrpela zranenia.



"Vo Viedni je to rarita, že by sa vlaková doprava musela zastaviť kvôli zvieratám na koľajniciach," uviedla hovorkyňa ÖBB.



Občas sa však podľa jej slov stáva to, že sa na vidiecke železničné trate zatúlajú kravy. DPA v tejto súvislosti pripomína, že v máji vlak zrazil a usmrtil medveďa hnedého v rakúskej spolkovej krajine Salzbursko.