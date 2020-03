Lancet: Ľudia môžu byť koronavírusom infikovaní aj niekoľko týždňov

New York 12. marca (TASR) - Pacienti s novým koronavírusom môžu mať tento patogén v dýchacích cestách až 37 dní. Podľa agentúry Bloomberg sa to píše v novej štúdii, z ktorej tak vyplýva, že ľudia môžu byť koronavírusom infikovaní aj niekoľko týždňov.



Ďalším dôkazom závažnosti tejto pandémie sú zistenia čínskych lekárov, podľa ktorých RNA vírus zostáva v dýchacích cestách 20 dní po infikovaní, píše sa v časopise Lancet.



"Tieto závery výskumov môžu byť veľmi dôležité, pokiaľ ide o rozhodnutie izolovať pacienta a spôsob a dĺžku liečby nákazy koronavírusom," napísal v článku Fej Čou z Čínskej akadémie lekárskych vied spolu so svojimi spoluautormi.



V súčasnosti sa odporúča izolácia nakazených na 14 dní, aby sa takto zabránilo šíreniu koronavírusu. Nový výskum však naznačuje, že ľudia môžu byť infikovaní aj naďalej a nevedomky šíriť patogén aj po návrate z karantény. Podľa zistení čínskych vedcov sa to týka asi tretiny ľudí nakazených koronavírusom SARS-CoV-2.



Vedci pracujúci na tejto štúdii dospeli k týmto záverom na základe preštudovania lekárskych záznamov a laboratórnych správ o 191 pacientoch infikovaných koronavírusom a liečených v nemocniciach v čínskych mestách Ťin-jin-tchan a Wu-chan. V tejto vzorke bolo aj 54 osôb, ktoré chorobe COVID-19 podľahli.



Nový koronavírus sa na prelome rokov 2019-20 rozšíril z Číny postupne do 118 krajín sveta a nakazilo sa ním asi 125.000 ľudí.