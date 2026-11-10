< sekcia Zahraničie
Lane: ECB sa zameria na sekundárne vplyvy zvýšených cien energií
ECB koncom októbra ponechala svoju kľúčovú depozitnú sadzbu na úrovni 2,5 %, ale viacerí predstavitelia banky upozornili, že táto prestávka je pravdepodobne len dočasná.
Autor TASR
Londýn 10. novembra (TASR) - Ceny energií síce môžu klesať, rozhodnutia Európskej centrálnej banky (ECB) o úrokových sadzbách však budú závisieť od toho, do akej miery sa nedávny prudký nárast nákladov na palivá premietne do vývoja miezd a iných cien, vyhlásil v utorok hlavný ekonóm ECB Philip Lane. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Ak sa trend v prípade cien energií obráti, a v poslednom týždni sa už obracia, a ak tento vývoj bude pokračovať, môžeme zaznamenať pokles celkovej inflácie, zatiaľ čo jadrová inflácia môže rásť, keďže sa prejavia sekundárne účinky toho, čo sa už stalo,“ povedal Lane na konferencii v Londýne. Ekonóm dodal, že nechce stanovovať presný časový harmonogram ďalších krokov ECB, ktorá sa bude naďalej riadiť prichádzajúcimi údajmi.
ECB koncom októbra ponechala svoju kľúčovú depozitnú sadzbu na úrovni 2,5 %, ale viacerí predstavitelia banky upozornili, že táto prestávka je pravdepodobne len dočasná. Šéf nemeckej centrálnej banky a člen Rady guvernérov ECB Joachim Nagel minulý týždeň uviedol, že ďalšie zvýšenie sadzieb v decembri sa zdá byť takmer nevyhnutné. Išlo by už o tretie zvýšenie úrokov v eurozóne od začiatku tohto roka. ECB očakáva, že v nasledujúcich mesiacoch sa inflácia bude pohybovať nad hodnotou 4 %, čo je viac ako dvojnásobok želanej úrovne.
„Ak sa trend v prípade cien energií obráti, a v poslednom týždni sa už obracia, a ak tento vývoj bude pokračovať, môžeme zaznamenať pokles celkovej inflácie, zatiaľ čo jadrová inflácia môže rásť, keďže sa prejavia sekundárne účinky toho, čo sa už stalo,“ povedal Lane na konferencii v Londýne. Ekonóm dodal, že nechce stanovovať presný časový harmonogram ďalších krokov ECB, ktorá sa bude naďalej riadiť prichádzajúcimi údajmi.
ECB koncom októbra ponechala svoju kľúčovú depozitnú sadzbu na úrovni 2,5 %, ale viacerí predstavitelia banky upozornili, že táto prestávka je pravdepodobne len dočasná. Šéf nemeckej centrálnej banky a člen Rady guvernérov ECB Joachim Nagel minulý týždeň uviedol, že ďalšie zvýšenie sadzieb v decembri sa zdá byť takmer nevyhnutné. Išlo by už o tretie zvýšenie úrokov v eurozóne od začiatku tohto roka. ECB očakáva, že v nasledujúcich mesiacoch sa inflácia bude pohybovať nad hodnotou 4 %, čo je viac ako dvojnásobok želanej úrovne.