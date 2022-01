Lufthansa plánuje v aerolíniách ITA prevziať 40-percentný podiel

Rím 23. januára (TASR) - Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa plánuje v talianskom národnom prepravcovi ITA Airways prevziať 40-percentný podiel.



Hovorca talianskych aerolínií, ktoré od polovice októbra minulého roka nahradili leteckú spoločnosť Alitalia, sa k informáciám denníka odmietol vyjadriť. Dodal však, že strategický plán bude správnej rade prezentovaný 31. januára.



Podľa denníka Il Foglio, na ktorý sa odvolala agentúra AFP, Lufthansa kúpi 40-percentný podiel. Akvizícia by mala byť súčasťou dohody, v rámci ktorej sa rímske letisko Fiumicino stane okrem iného uzlom pre priame lety do Afriky. Kontrakt bude musieť ešte schváliť Európska komisia.



Pôvodný letecký prepravca Alitalia, ktorý roky zápasil s finančnými problémami, sa v roku 2017 dostal pod nútenú správu, štát však nedokázal nájsť investora, ktorý by stratovú spoločnosť prevzal. Kritickú situáciu Alitalie ešte zhoršila pandémia nového koronavírusu, ktorá tvrdo zasiahla celú leteckú dopravu.



Práve o Lufthanse sa hovorilo ako o favoritovi na získanie Alitalie, pokus o záchranu talianskej spoločnosti však začiatkom roka 2020 stroskotal. Lufthansa, ktorú tiež poškodila pandémia nového koronavírusu, v novembri uviedla, že dokončila proces splácania štátnej pomoci vo výške 9 miliárd eur. Tú získala v najkritickejšom období po nástupe pandémie. Nemecká vláda plánuje podiel v Lufthanse, ktorý prevzala v rámci záchranného balíka, predať najneskôr do októbra 2023. Medzičasom ho znížila z 20 na 14 %.