Laos otvoril železnicu do Číny, jeho dlh voči Pekingu vzrástol

Viang Čan/Peking 5. decembra (TASR) - Po požehnaní budhistickými mníchmi otvoril laoský premiér Phankham Viphavanh v piatok (3. 12.) čínsku železnicu v hodnote 5,9 miliardy USD (4,57 miliardy eur). Spája izolovaný hornatý Laos s južnou Čínou a jej cieľom je zvýšiť obchodnú výmenu.



Trať s dĺžkou 1035 kilometrov spája hlavné mesto Laosu Viang Čan s mestom Kchun-ming na chudobnom juhozápade Číny a má byť stimulom pre hospodársky rast. Zanecháva však Laosu dlh, ktorý, ako zahraniční experti varujú, môže spôsobiť krajine so 7 miliónmi obyvateľov (vklinenej medzi Čínu, Vietnam a Thajsko) problémy so splácaním.



Železnica je jedným zo stoviek projektov v rámci čínskej iniciatívy Belt and Road Initiative (BRI), tzv. novej hodvábnej cesty, na vybudovanie prístavov, železníc a iných infraštruktúrnych projektov v Ázii, Afrike a Tichomorí. Chudobné štáty túto iniciatívu vítajú, no niektoré sa sťažujú, že čínskym bankám dlžia príliš veľa.



Prvý vlak vyšiel z Viang Čanu po inauguračnej ceremónii, ktorú viedol čínsky prezident Si Ťin-pching a jeho laoský náprotivok Thongloun Sisoulith prostredníctvom video spojenia z hlavných miest oboch krajín, uviedla laoská tlačová agentúra.



Podľa agentúry laoskí mnísi v šafranovom rúchu uskutočnili vo štvrtok (2. 12.) obrad požehnania na železnici.



Po železnici sa má zatiaľ prevážať cez hranice len náklad v dôsledku cestovných obmedzení na zastavenie pandémie nového koronavírusu.



Železnica z Kchun-ming do Viang Čanu je spojnicou v možnej budúcej sieti spájajúcej Čínu s Thajskom, Vietnamom, Mjanmarskom, Malajziou a Singapurom. Firmám v južnej Číne umožní lepší prístup k prístavom a exportným trhom.



Požičané peniaze tvoria 60 % investície Laosu do železnice. Zahraniční experti tvrdia, že je to na infraštruktúrny projekt nezvyčajne vysoké číslo, ktoré zvyšuje riziko, že železnica nemusí generovať dostatočné príjmy na splatenie dlhu.



Laos bol v uplynulom desaťročí jednou z najrýchlejšie rastúcich ekonomík, no stále patrí medzi najchudobnejšie štáty. Jeho priemerný ekonomický výkon na osobu sa od roku 2010 viac ako zdvojnásobil, ale predstavuje iba 2600 USD.



(1 EUR = 1,1291 USD)