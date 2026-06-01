Záchranári objavili novú trasu pri pátraní po nezvestných v jaskyni
Predpokladá sa, že dvaja nezvestní muži sa dostali hlbšie dovnútra, čo donútilo záchranárov hľadať alternatívnu prístupovú trasu.
Autor TASR
Vientian 1. júna (TASR) - Záchranári, ktorí už približne dva týždne pátrajú po dvoch nezvestných mužoch v zaplavenej jaskyni v Laose, uviedli, že v pondelok objavili nový vchod, ktorý by mohol poskytnúť prístup do oblasti, kde sa muži pravdepodobne nachádzajú. TASR o tom píše podľa správ agentúr DPA a AFP.
Skupina siedmich miestnych obyvateľov vstúpila do opustenej bane v horskej provincii Xaisombou približne 125 kilometrov severovýchodne od hlavného mesta Vientian 19. mája. Pri intenzívnom daždi však voda zaplavila vchod do jaskyne.
Jedného muža z nej v piatok večer vyniesol záchranný tím, zatiaľ čo štyria ďalší sa o deň neskôr dostali von sami. Záchranári im pritom niekoľko dní dodávali jedlo a lieky a odčerpávali vodu z jaskyne, čím im uľahčili únik.
Predpokladá sa, že dvaja nezvestní muži sa dostali hlbšie dovnútra, čo donútilo záchranárov hľadať alternatívnu prístupovú trasu.
Austrálsky jaskynný potápač Josh Richards pre DPA uviedol, že spolu s francúzskym jaskynným expertom Robinom Cuestom a vojakmi našli nový vchod do jaskyne v hustom lese v provincii Xaisomboun.
Richards uviedol, že v nedeľu zostúpil do jaskyne cez novoobjavený vchod a našiel ďalšiu šachtu, ktorá by mohla viesť do hĺbky približne 100 metrov v blízkosti komory, v ktorej sa pravdepodobne nachádzajú nezvestní muži. Zatiaľ však nie je jasné, či sú chodby prepojené.
Pátranie komplikujú ďalšie monzúnové dažde, ktoré sa v posledných dňoch zintenzívnili.
Jeden z piatich preživších vo videu zverejnenom štátnymi médiami v pondelok povedal, že muži vošli do jaskyne loviť netopiere a následne si zmysleli, že by mohli nájsť zlato v starých banských oblastiach. Predchádzajúce správy štátnych médií uvádzali, že sedem mužov vošlo do jaskyne predovšetkým s cieľom hľadať zlato.
