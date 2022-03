Lapid: Abrahámove dohody zastrašujú a odrádzajú Irán a jeho spojencov

Sde Boker 28. marca (TASR) - Izraelský minister zahraničných vecí Jair Lapid v pondelok vyhlásil, že prehlbujúce sa spojenectvo medzi Izraelom a niekoľkými arabskými štátmi "zastrašuje a odrádza" Irán.



"Táto nová architektúra, spoločné kapacity, ktoré budujeme, zastrašujú a odrádzajú našich spoločných nepriateľov – v prvom rade Irán a jeho spojencov. Určite sa majú čoho báť," povedal Lapid na bezprecedentnom stretnutí s ministrami zahraničných vecí štyroch arabských štátov, ktoré sa začalo v nedeľu v kibuci Sde Boker v Negevskej púšti na juhu Izraela.



Lapid tiež uviedol, že takéto stretnutie je "prvé svojho druhu, ale nie posledné". Podľa denníka The Times of Israel informoval, že účastníci dvojdňovej schôdzky sa dohodli, že Negevský summit sa zmení na "stále regionálne fórum".



Summit sa konal za účasti ministrov zahraničných vecí zo Spojených arabských emirátov, Maroka a Bahrajnu, ktoré nadviazali úplné diplomatické vzťahy s Izraelom v roku 2020, a ministrom zahraničných vecí z Egypta, ktorý uznal Izrael už v roku 1979.



Zúčastnil sa na ňom aj americký minister zahraničných vecí Antony Blinken, ktorý vo svojom príhovore uviedol, že výhody, ktoré priniesli spomínané bilaterálne zmluvy, nazývané aj Abrahámove dohody, "nie sú náhradou za pokrok (v riešení konfliktu) medzi Palestínčanmi a Izraelčanmi".



V súvislosti s Abrahámovými dohodami Blinken hovoril aj o rastúcich ekonomických väzbách, obchodovaní so solárnou energiou a o diplomatických fórach, ktoré sa v regióne konajú v posledných týždňoch. Prisľúbil, že USA budú nápomocné pri uzatváraní ďalších podobných dohôd.



Egyptský minister zahraničných vecí Sámih Šukrí vo svojom vystúpení pripomenul konštruktívny vývoj vzťahov medzi Egyptom a Izraelom od podpísania dohody.



Podľa neho summit v Negevskej púšti zdôraznil dôležitosť mierového procesu s Palestínčanmi a životaschopnosť riešenia založeného na existencii dvoch štátoch "s východným Jeruzalemom ako hlavným mestom".