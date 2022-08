Lapid adresoval Iránu skryté varovanie pred jadrovými zbraňami Izraela

Jeruzalem 3. augusta (TASR) - Izraelský premiér Jair Lapid pripustil, že Izrael má okrem obranných a útočných možností v arzenáli aj "iné kapacity", aby odolával vonkajším hrozbám. Podľa americkej spravodajskej televízie CNN mal Lapid na mysli jadrové zbrane.



Lapid vystúpil v pondelok s príhovorom na slávnostnom uvedení do úradu nového šéfa Izraelskej komisie pre atómovú energiu (IAEC).



Na tomto podujatí vystúpil aj expremiér Naftali Bennett, ktorý sa od svojej demisie drží skôr v úzadí, ale vo vláde je naďalej zodpovedný za tzv. iránsku agendu.



Bennett v pondelok uviedol, že Izrael už rok intenzívne pracuje na tom, aby dokázal ubrániť Iránu. "Iránci robia pokroky, ale izraelský systém už rok pracuje na plné obrátky," pokračoval Bennett s tým, že Izrael do týchto príprav investuje obrovské zdroje.



CNN pripomenula, že vo všeobecnosti sa predpokladá, že Izrael vlastní jadrové zbrane, pričom túto technológiu vyvinul v 60. rokoch minulého storočia.



Na rozdiel od väčšiny štátov, o ktorých je známe, že majú jadrový arzenál, Izrael ich vlastníctvo nikdy oficiálne nepriznal.



Namiesto toho Izrael razí politiku netransparentnosti, čo v praxi znamená, že izraelskí lídri sa o jadrových zbraniach radšej zmieňujú len nejednoznačne.



Jedno z prvých takýchto vyhlásení urobil začiatkom 60. rokov minulého storočia na ministerstve obrany pôsobiaci Šimon Peres.



Bývalý premiér Ehud Olmert zasa svojho času naznačil, že Izrael má jadrový potenciál, keď uviedol, že Izrael spolu so Spojenými štátmi, Ruskom a Francúzskom disponuje jadrovými zbraňami. Neskôr sa pokúsil svoj výrok, ktorý odznel v nemeckej televízii, stiahnuť.



Aj expremiér Benjamin Netanjahu sa raz počas prezentácie pred svojím kabinetom preriekol, keď označil Izrael za jadrovú veľmoc. Následne sa však opravil a povedal, že krajina je "energetickou veľmocou".