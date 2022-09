Lapid diskutoval s Bidenom o jadrovej dohode s Iránom

Jeruzalem 1. september (TASR) - Izraelský premiér Jair Lapid v stredu telefonicky diskutoval s americkým prezidentom Joeom Bidenom o jadrovej dohode s Iránom. Uviedla to kancelária izraelského premiéra, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Lapid a Biden "dlho hovorili o rokovaniach o jadrovej dohode a o rôznych snahách zastaviť pokrok Iránu pri výrobe jadrovej zbrane," napísala kancelária izraelského premiéra.



"Prezident (Biden) zdôraznil záväzok USA nikdy nedovoliť Iránu získať jadrovú zbraň," uviedol Biely dom vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra Reuters.



Obaja lídri diskutovali tiež o vývoji v regióne vrátane "iránskej teroristickej činnosti na Blízkom východe i mimo neho", priblížila Lapidova kancelária. "Premiér v tejto súvislosti pochválil prezidenta za nedávne útoky Spojených štátov v Sýrii," dodala.



Biden minulý týždeň povedal, že cieľom amerických leteckých a delostreleckých útokov vo východnej Sýrii, pri ktorých zahynuli štyria militanti, bolo chrániť americké sily pred útokmi milícií podporovaných Iránom.



Americký prezident počas telefonátu zdôraznil "hlboký záväzok voči bezpečnosti Izraela a zachovaniu jeho schopnosti čeliť akémukoľvek nepriateľovi alebo hrozbe", uviedla kancelária izraelského premiéra.



Lapid minulý týždeň vyzval západné štáty zapojené do rozhovorov s Iránom o obnovení jadrovej dohody z roku 2015, aby v tomto procese nepokračovali. Teherán podľa neho manipuluje rokovania pod záštitou Európskej únie vo svoj prospech a vyjednávači proti tomu nič nerobia.



Šéf európskej diplomacie Josep Borrell v stredu uviedol, že jadrová dohoda s Iránom by mohla byť obnovená v nasledujúcich dňoch.