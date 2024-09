Lapid: Dosiahnutie dohody s Hamasom je v záujme Izraela

Tel Aviv 4. septembra (TASR) - Izraelský opozičný líder Jair Lapid vyzval v stredu vedenie krajiny na dosiahnutie dohody s palestínskym militantným hnutím Hamas s cieľom ukončiť vojnu v Pásme Gazy a oslobodiť rukojemníkov, ktorých militanti stále zadržiavajú. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.



"Ukončenie vojny je v záujme Izraela," napísal Lapid po hebrejsky na platforme X. Expremiér a líder centristickej strany Budúcnosť existuje (Ješ atid) zároveň zopakoval apel na zmenu politického vedenia v krajine. "Vojna bude pokračovať, dokým bude existovať táto vláda," uviedol Lapid. Vláda premiéra Benjamina Netanjahua si totiž podľa jeho slov mier s Hamasom neželá.



Jeho slová v tomto smere potvrdil izraelský minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir z radikálnej pravicovej strany Židovská sila (Ocma Jehudit), ktorý už predtým povedal, že sa snaží o ukončenie súčasných nepriamych rozhovorov s Hamasom zameraných na dosiahnutie prímeria a návrat rukojemníkov. Izrael by totiž podľa jeho slov vôbec nemal rokovať s vrahmi.



Izraelská armáda v nedeľu informovala, že v tuneli v meste Rafah na juhu Pásma Gazy našla telá šiestich rukojemníkov, pričom z ich zabitia obvinila Hamas. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu neskôr povedal, že militanti týchto rukojemníkov popravili strelou do hlavy. Podľa dosiaľ medializovaných správ boli zastrelení z bezprostrednej blízkosti, a to 48 až 72 hodín predtým, ako sa našli ich telá.



Po náleze vyšli v Izraeli do ulíc státisíce demonštrantov. Vládu žiadajú o dohodu, ktorá by zabezpečila prepustenie zvyšných rukojemníkov. Protesty sú plánované aj na stredu. Príbuzní zadržiavaných rukojemníkov pritom obviňujú Netanjahuovu vládu zo sabotovania pokusov o dosiahnutie dohody s Hamasom, ktorú sa týmto znepriateleným stranám snažia sprostredkovať Spojené štáty, Egypt aj Katar.