Lapid: Izrael a Británia chcú zabrániť Iránu získať jadrovú zbraň

Londýn 29. novembra (TASR) - Izrael a Británia sú "spoločne odhodlaní zabrániť Iránu v získaní jadrovej zbrane, a to za každú cenu". Po pondelňajšom stretnutí s britským premiérom Borisom Johnsonom to v Londýne vyhlásil izraelský minister zahraničných vecí Jair Lapid, ktorého predtým prijala aj jeho britská rezortná kolegyňa Liz Trussová. Informoval o tom izraelský denník Haarec.



Vo Viedni sa medzitým začali rozhovory medzi svetovými mocnosťami a Iránom o obnovení jadrovej dohody z roku 2015.



Trussová vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra AFP, vyzvala Irán, aby pristúpil k pôvodnej jadrovej dohode. Varovala však, že v prípade neúspechu rokovaní "sú na stole všetky možnosti".



Lapid ocenil v prejave pred britskou parlamentnou Skupinou priateľov Izraela izraelsko-britské politické a bezpečnostné partnerstvo a "zhodu v pohľade na väčšinu geopolitických otázok".



Lapid prišiel do Londýna z dôvodu predstavenia nového strategického plánu medzi Britániou a Izraelom, ktorý má pokrývať kybernetiku, technológie, obchod a obranu.



V britskom denníku Daily Telegraph vyšiel v nedeľu spoločný článok Trussovej a Lapida, v ktorom o pakte píšu ako o počiatku "technologického prelomu s potenciálom zmeniť svet, vytvoriť vysokokvalitné pracovné miesta v oboch krajinách a poskytnúť nástroje bezpečnostným zložkám".



Izraelský minister sa v Londýne v priebehu pondelka poďakoval Británii za nedávne rozhodnutie zaradiť militantnú skupinu Hamas na zoznam teroristických organizácií, pričom trestná bude v Británii i podpora tohto zoskupenia.