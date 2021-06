Lapid: Izrael má voči jadrovej dohode výhrady

Rím 27. júna (TASR) - Izrael má vážne výhrady voči rokovaniam o iránskej jadrovej dohode, je však pripravený užšie spolupracovať s USA, uviedol v nedeľu v talianskej metropole Rím nový izraelský minister zahraničných vecí Jair Lapid pri príležitosti prvého stretnutia so svojim americkým náprotivkom Antonym Blinkenom. Informovala o tom agentúra AFP.



"Izrael má niekoľko vážnych výhrad voči iránskej jadrovej dohode, o ktorej sa rokuje vo Viedni. Sme presvedčení, že o názorových nezhodách by sa malo diskutovať na priamych a profesionálnych rozhovoroch, a nie na tlačových konferenciách," povedal šéf izraelskej diplomacie Lapid na začiatku stretnutia s americkým ministrom zahraničných vecí Antonym Blinkenom.



Lapid v Ríme ani raz nespomenul bývalého izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Podľa AFP však svojimi slovami odkazoval na to, ako sa Netanjahu v roku 2015 spolu s americkou Republikánskou stranou otvorene postavil proti vtedajšiemu prezidentovi Barackovi Obamovi a jadrovej dohode s Iránom.



"Za posledných niekoľko rokov došlo k chybám," povedal Lapid a vyjadril poľutovanie nad skutočnosťou, že židovský štát medzi členmi dvoch najväčších amerických politických strán už nemá tak vysokú mieru podpory, ako v minulosti.



Šéf americkej diplomacie Blinken privítal Lapidove vyjadrenia a uviedol, že Washington je taktiež odhodlaný "úzko spolupracovať" s novou vládou premiéra Naftaliho Bennetta. Poznamenal, že aj medzi najlepšími priateľmi sa občas vyskytnú názorové nezhody.



"Máme rovnaké ciele. Niekedy máme iný názor v súvislosti so stratégiou," dodal Blinken. Americký minister avizoval, že bude s Lapidom hovoriť aj o potrebe rekonštrukcie chudobného pásma Gazy, ktoré bolo ešte viac spustošené nedávnym konfliktom s Izraelom.



Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena sa snaží udržať krehké prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, komentuje AFP.



Od 21. mája platí prímerie, ktorým Izrael a palestínske radikálne skupiny v pásme Gazy ukončili 11 dní vzájomných raketových útokov. Tento konflikt si na izraelskej strane vyžiadal 13 obetí, v pásme Gazy prišlo o život 256 osôb.



Diplomati sa vo Viedni aktuálne usilujú zachrániť jadrovú dohodu, ktorú s Iránom v roku 2015 uzavrelo šesť krajín. Teherán sa vtedy zaviazal obmedziť svoj jadrový program výmenou za zrušenie sankcií. Administratíva vtedajšieho amerického prezidenta Donalda Trumpa však v roku 2018 od dohody jednostranne odstúpila. Irán v súčasnosti urán obohacuje na ďaleko vyššiu úroveň, ako mu táto dohoda povoľuje.