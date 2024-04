Lapid: Izrael za Netanjahua prišiel o schopnosť odradiť nepriateľa

Jeruzalem 15. apríla (TASR) - Líder izraelskej opozície Jair Lapid vyzval ministrov vlády národnej jednoty Bennyho Ganca a Gadiho Eizenkota, aby pomohli zosadiť vládu premiéra Benjamina Netanjahua. Lapid tvrdí, že v novej koalícii by títo politici mali väčší vplyv.



Ako v pondelok informoval denník The Times of Israel (TOI), podľa Lapida "Ganc môže byť premiérom a neexistuje občan, ktorý by neprivítal Eizenkota ako ministra obrany", informuje TASR.



Lapid okrem toho obvinil Netanjahuovu vládu, že Izrael doviedla k úplnej strate schopnosti odradiť nepriateľa od vojny, o čom svedčí aj bezprecedentný dronový a raketový útok, ktorý voči Izraelu v noci na nedeľu podnikol Irán. V ostrej kritike zverejnenej na sociálnej sieti X Lapid tiež upozornil, že za vlády Benjamina Netanjahua sa "židovské teroristické násilie" voči Palestínčanom na okupovanom Západnom brehu vymklo spod kontroly.



V Predjordánsku, kde sa po začiatku vojny medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas prudko zvýšil počet násilných útokov, izraelskí osadníci cez víkend podpaľovali palestínske domy a autá a zabili najmenej dvoch ľudí. Šlo o odvetu za násilnú smrť izraelského tínedžera. Lapid v súvislosti s týmito násilnosťami osadníkov varoval, že "ak nepohneme s touto vládou, prinesie nám to skazu".



Súčasná vláda, ktorej súčasťou sú aj osadníci hlásiaci sa k tvrdej línii voči Palestínčanom, uprednostňuje rozširovanie židovských osád na Západnom brehu, ktorý Izrael okupuje od roku 1967. TOI pripomenul, že začiatkom apríla Ganc vyzval Netanjahua, aby sa dohodol termín volieb na september, čo však premiér zamietol.



Podľa nedávnych prieskumov verejnej mienky si takmer tri štvrtiny Izraelčanov želajú, aby Netanjahu odstúpil, pričom polovica voličov uprednostňuje predčasné parlamentné voľby.



Netanjahu v posledných mesiacoch čelil masovým protestom vyvolaným obavami o osud rukojemníkov zadržiavaných hnutím Hamas v Pásme Gazy, ale aj ožívajúcemu protivládnemu hnutiu, ktorého prívrženci nesúhlasia s politikou súčasnej vlády.



Premiérova strana Likud v reakcii na Lapidove vyjadrenia vydala vyhlásenie, v ktorom zdôraznila Netanjahuov podiel v "globálnej kampani" za zastavenie Iránu vo vývoji jadrových zbraní. Teherán popiera, že by sa o to usiloval.