Lapid kritizuje premiéra Netanjahua za dohodu o Iráne
Štyri hodiny po tom, ako prezident USA Donald Trump oznámil prímerie vo vojne s Iránom, vydal úrad premiéra Netanjahua vyhlásenie, v ktorom privítal prímerie medzi USA a Iránom.
Autor TASR
Tel Aviv 8. apríla (TASR) - Líder izraelskej opozície Jair Lapid v stredu podrobil izraelského premiéra Benjamina Netanjahua ostrej kritike v súvislosti s dvojtýždňovým prímerím vo vojne s Iránom.
„V celej našej histórii ešte nikdy nedošlo k takejto diplomatickej katastrofe,“ napísal Lapid v príspevku na sieti X. „Izrael ani len nesedel za rokovacím stolom, keď sa prijímali rozhodnutia týkajúce sa jadra našej národnej bezpečnosti,“ doplnil Lapid citovaný spravodajským webom The Times of Israel (TOI), píše TASR.
Lapid poukázal na to, že zatiaľ čo izraelská „armáda splnila všetko, čo sa od nej žiadalo, a verejnosť preukázala pozoruhodnú odolnosť“, premiér „zlyhal diplomaticky i strategicky a nesplnil ani jeden z cieľov, ktoré si sám stanovil“. Náprava škôd, ktoré „Netanjahu spôsobil svojou aroganciou, nedbanlivosťou a nedostatkom strategického plánovania,“ bude Izraelu podľa Lapida trvať roky.
Štyri hodiny po tom, ako prezident USA Donald Trump oznámil prímerie vo vojne s Iránom, vydal úrad premiéra Netanjahua vyhlásenie, v ktorom privítal prímerie medzi USA a Iránom, pričom však zdôraznil, že sa nevzťahuje na Libanon. TOI podotkol, že pakistanskí sprostredkovatelia prímeria tvrdia opak.
„Izrael podporuje rozhodnutie prezidenta Trumpa pozastaviť útoky proti Iránu na dva týždne pod podmienkou, že Irán okamžite otvorí prielivy a zastaví všetky útoky proti USA, Izraelu a krajinám regiónu,“ uviedol úrad izraelského premiéra.
Z vyhlásenia vyplýva, že Izrael podporuje aj úsilie USA zabezpečiť, aby už Teherán nepredstavoval jadrovú, raketovú a teroristickú hrozbu pre Ameriku, Izrael, arabských susedov Iránu a celý svet.
Nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ izraelskej vlády uviedol, že Spojené štáty vopred koordinovali dočasné prímerie s Iránom s Izraelom. Podľa tohto predstaviteľa ide o krok, pri ktorom „Irán otvára Hormuzský prieliv bez toho, aby získal splnenie čo i len jednej zo svojich požiadaviek,“ citoval web Ynetnews.
Zároveň sa objavila informácia, že počas rokovaní s Iránom v nasledujúcich dvoch týždňoch budú Spojené štáty dôrazne trvať na vyriešení otázky iránskeho jadrového programu, eliminácii hrozby balistických rakiet a na ďalších opatreniach.
„V celej našej histórii ešte nikdy nedošlo k takejto diplomatickej katastrofe,“ napísal Lapid v príspevku na sieti X. „Izrael ani len nesedel za rokovacím stolom, keď sa prijímali rozhodnutia týkajúce sa jadra našej národnej bezpečnosti,“ doplnil Lapid citovaný spravodajským webom The Times of Israel (TOI), píše TASR.
Lapid poukázal na to, že zatiaľ čo izraelská „armáda splnila všetko, čo sa od nej žiadalo, a verejnosť preukázala pozoruhodnú odolnosť“, premiér „zlyhal diplomaticky i strategicky a nesplnil ani jeden z cieľov, ktoré si sám stanovil“. Náprava škôd, ktoré „Netanjahu spôsobil svojou aroganciou, nedbanlivosťou a nedostatkom strategického plánovania,“ bude Izraelu podľa Lapida trvať roky.
Štyri hodiny po tom, ako prezident USA Donald Trump oznámil prímerie vo vojne s Iránom, vydal úrad premiéra Netanjahua vyhlásenie, v ktorom privítal prímerie medzi USA a Iránom, pričom však zdôraznil, že sa nevzťahuje na Libanon. TOI podotkol, že pakistanskí sprostredkovatelia prímeria tvrdia opak.
„Izrael podporuje rozhodnutie prezidenta Trumpa pozastaviť útoky proti Iránu na dva týždne pod podmienkou, že Irán okamžite otvorí prielivy a zastaví všetky útoky proti USA, Izraelu a krajinám regiónu,“ uviedol úrad izraelského premiéra.
Z vyhlásenia vyplýva, že Izrael podporuje aj úsilie USA zabezpečiť, aby už Teherán nepredstavoval jadrovú, raketovú a teroristickú hrozbu pre Ameriku, Izrael, arabských susedov Iránu a celý svet.
Nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ izraelskej vlády uviedol, že Spojené štáty vopred koordinovali dočasné prímerie s Iránom s Izraelom. Podľa tohto predstaviteľa ide o krok, pri ktorom „Irán otvára Hormuzský prieliv bez toho, aby získal splnenie čo i len jednej zo svojich požiadaviek,“ citoval web Ynetnews.
Zároveň sa objavila informácia, že počas rokovaní s Iránom v nasledujúcich dvoch týždňoch budú Spojené štáty dôrazne trvať na vyriešení otázky iránskeho jadrového programu, eliminácii hrozby balistických rakiet a na ďalších opatreniach.