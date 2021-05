Lapid: Na ceste k novej izraelskej koalícii je ešte veľa prekážok

Jeruzalem 31. mája (TASR) - Na ceste k vytvoreniu novej koaličnej vlády, ktorá by zosadila dlhoročného izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, je ešte stále "veľa prekážok". Uviedol to v pondelok predseda najväčšej opozičnej strany Jair Lapid.



Ako píše agentúra AFP, tento šéf centristickej strany Ješ Atid (Budúcnosť existuje) momentálne rokuje s krajne pravicovým milionárom Naftali Bennettom o podmienkach možnej politickej "aliancie zmeny", ktorej osud však zavisí aj od mnohých ďalších politických strán. Predseda Ješ Atid síce upozornil na prekážky, zároveň však vyjadril aj opatrný optimizmus, píše AFP.



"Budeme ich (prekážky) musieť spoločne prekonať," povedal Lapid členom svojej strany. "Toto je naša prvá skúška - zistíme, či v nasledujúcich dňoch nájdeme inteligentné kompromisy, aby sme dosiahli vyšší cieľ," priblížil.



Lapid má na zostavenie vládnucej koalície čas do stredajšej polnoci miestneho času. Jeho šanca zosadiť Netanjahua z premiérského kresla sa zvýšila v nedeľu, keď Bennett oznámil, že jeho nacionalistický subjekt Jamina (Pravica) sa pokúsi zostaviť s Lapidom "vládu národnej jednoty". V prípade úspechu by sa potom Lapid a Bennett počas funkčného obdobia takejto vlády na poste premiéra vystriedali, píše AFP.



Na vytvorenie vládnucej koalície však Lapid potrebuje okrem Bennettovej strany aj centristickú stranu Modrá a biela (Kachol lavan), pravicovú stranu Nová nádej (Tikva Hadaša) a ďalšie strany. Podľa AFP by sa do koalície mohli pridať aj pravicová sekulárna strana Izrael, môj domov (Jisrael bejtejnu) a ľavicové hnutie Energia (Merec). Súčasťou tohto zoskupenia možno bude aj Islamské hnutie (Ra'am) vedené Mansúrom Abbásom, analyzuje agentúra AP.



Izraelský prezident Reuven Rivlin poveril sformovaním vládneho kabinetu Lapida po tom, ako sa po marcových voľbách Netanjahuovi nepodarilo vytvoriť vládu. Voľby z 23. marca boli v poradí štvrtými za posledné dva roky.