< sekcia Zahraničie
Lapid: nedostatok vojakov môže spôsobiť bezpečnostnú katastrofu
Autor TASR
Tel Aviv 26. marca (TASR) - Líder izraelskej opozície Jair Lapid vo štvrtok obvinil vládu, že vedie krajinu k „bezpečnostnej katastrofe“ v dôsledku nedostatku vojakov. Od vlády žiada, aby okamžite povolala do armády aj ultraortodoxných židov, píše TASR podľa správ agentúry AFP a spravodajského portálu The Times of Israel (TOI).
„Izraelské ozbrojené zložky sú na hranici svojich kapacít a ešte aj za ňou. Vláda necháva armádu zranenú na bojisku,“ povedal Lapid. Vláda podľa neho posiela armádu do „vojny na viacerých frontoch bez stratégie, potrebných prostriedkov a s príliš nízkym počtom vojakov“.
Náčelník generálneho štábu Ejal Zamir podľa TOI v stredu na zasadnutí bezpečnostného kabinetu údajne varoval, že armáda sa „zrúti sama do seba“, keďže je vystavená rastúcim operačným požiadavkám a prehlbujúcemu sa nedostatku personálu.
Lapid vyzval vládu, aby „skoncovala so svojou zbabelosťou“, okamžite zastavila financovanie ultraortodoxných židov, ktorí sa vyhýbajú vojenskej službe, poslala „políciu pre dezertérov a bez zaváhania povolala ultraortodoxných“ židov.
V Izraeli je povinná vojenská služba pre mužov 32 mesiacov a pre ženy 24 mesiacov. Ultraortodoxní muži, ktorí študujú v ješivách, môžu požiadať o odklad alebo výnimku, v niektorých prípadoch aj na celý život.
Líder izraelskej opozície poznamenal, že Zamir upozornil, že je nútený nasadzovať čoraz viac jednotiek na okupovaný Západný breh Jordánu pre útoky tamojších izraelských osadníkov. Vláda podľa Lapida musí bojovať proti „židovskému terorizmu“ všetkými možnými prostriedkami.
Okrem toho by vláda podľa neho mala zbaviť právomocí ministra pre národnú bezpečnosť Itamara Ben Gvira, ktorý „otvorene podporuje židovských teroristov“.
