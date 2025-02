Lapid: Pásmo Gazy by mal po vojne spravovať Egypt na aspoň osem rokov

Jeruzalem 25. februára (TASR) - Izraelský opozičný líder Jair Lapid v utorok vyhlásil, že po skončení vojny medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas by mal Pásmo Gazy spravovať Egypt. Výmenou za odpustenie masívnych dlhov by mala enklávu podľa Lapida riadiť Káhira najmenej osem rokov, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



"Riešením je, že Egypt prevezme zodpovednosť za správu Pásma Gazy na osem rokov s možnosťou predĺženia na 15 rokov," povedal Lapid neziskovej organizácii Nadácia na obranu demokracií (FDD) vo Washingtone. "Zároveň bude jeho zahraničný dlh splácať medzinárodné spoločenstvo a regionálni spojenci," dodal.



"Počas tohto obdobia sa vytvoria podmienky pre samosprávu v Pásme Gazy a dokončí sa proces (jej) úplnej demilitarizácie," vyhlásil Lapid.



Podľa izraelského opozičného lídra by Egypt stál na čele mierových síl susedných štátov a medzinárodného spoločenstva s cieľom "spravovať a obnoviť" tento región.



Ozbrojený konflikt medzi Izraelom a Hamasom začal 7. októbra 2023 a trval do 19. januára tohto roka, keď vstúpila do platnosti prvá fáza dohody o prímerí.