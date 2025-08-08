Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Lapid: Plán izraelskej vlády obsadiť Gazu je katastrofa

Na snímke Yair Lapid. Foto: TASR/AP

Lapid v piatok na platforme X napísal, že plánované obsadenie najväčšieho mesta v Pásme Gazy zapríčiní smrť rukojemníkov.

Autor TASR
Tel Aviv 8. augusta (TASR) - Izraelský opozičný líder Jair Lapid v piatok označil rozhodnutie bezpečnostného kabinetu obsadiť mesto Gaza v palestínskej enkláve za „katastrofu, ktorá povedie k mnohým ďalším katastrofám“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Lapid v piatok na platforme X napísal, že plánované obsadenie najväčšieho mesta v Pásme Gazy zapríčiní smrť rukojemníkov zadržiavaných militantným hnutím Hamas aj mnohých izraelských vojakov.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu je pod tlakom svojich krajne pravicových koaličných partnerov Itamara Ben Gvira a Becalela Smotriča napriek námietkam vojenského vedenia, vysvetlil Lapid.

Obaja krajne pravicoví ministri sú zástancami myšlienky úplného obsadenia Pásma Gazy a vyhostenia tamojšej dvojmiliónovej palestínskej populácie, pripomína DPA.

Bezpečnostný kabinet schválil plán na prevzatie kontroly nad mestom Gaza v piatok ráno. Pred zasadnutím Netanjahu povedal americkej televízii Fox News, že Izrael chce prevziať kontrolu nad celým Pásmom Gazy, ale nemá záujem o trvalú okupáciu oblasti. Cieľom je údajne oslobodiť ju od Hamasu a napokon odovzdať správu Gazy do rúk alternatívnej civilnej vlády.
