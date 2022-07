Lapid sa ujal funkcie premiéra, Izrael povedie do novembrových volieb

Jeruzalem 1. júla (TASR) - Bývalý izraelský minister zahraničných vecí Jair Lapid sa v piatok ujal postu premiéra a krajinu povedie až do novembrových parlamentných volieb. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Bývalý novinár a televízny moderátor Lapid nahradí na základe koaličnej dohody doterajšieho premiéra Naftaliho Bennetta až do volieb 1. novembra. Pôjde v poradí už o piate parlamentné voľby v krajine za uplynulé štyri roky.



Lapid z centristickej strany Ješ atid je za posledných 20 rokov prvým premiérom, ktorý nie je zo spektra pravicových strán.



Bennett viedol ideologicky nesúrodú koalíciu zloženú z ôsmich strán od 13. júna 2021 až kým v parlamente nestratila nadpolovičnú väčšinu. Jej vznik mal prakticky jediný cieľ – zosadiť dlhoročného bývalého premiéra Benjamina Netanjahua, ktorý je lídrom opozície. Podľa pozorovateľov by mohla súčasná vnútropolitická situácia vydláždiť cestu pre jeho návrat. V Izraeli sa žiadnej strane nedarí dlhodobo získať presvedčivú väčšinu, preto je výsledok volieb a zloženie novej vlády ťažké predpovedať.



Agentúra DPA tiež pripomína, že 50-ročný Bennett oznámil, že vo voľbách už kandidovať nebude a že odchádza do dôchodku. Svoje rozhodnutie však neodôvodnil.