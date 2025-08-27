< sekcia Zahraničie
Lapid: Pýtali sa ma, prečo Netanjahu nereaguje na návrh dohody
TOI tvrdí, že Netanjahu verejne vylúčil akékoľvek ďalšie postupné dohody o prímerí a prepustení rukojemníkov.
Autor TASR
Tel Aviv 27. augusta (TASR) - Izraelský opozičný líder Jair Lapid tvrdí, že telefonicky hovoril so sprostredkovateľmi, ktorí rokujú o dohode o prímerí v Pásme Gazy, a pýtali sa ho, či vie, prečo premiér Benjamin Netanjahu ešte neodpovedal na najnovší návrh dohody. TASR o tom informuje podľa správy spravodajského portálu The Times of Israel (TOI).
Lapid podľa svojich slov počas uplynulých dní hovoril so sprostredkovateľmi na najvyššej úrovni rokovaní, a tí mu povedali, že nerozumejú čo sa stalo a že palestínske militantné hnutie Hamas súhlasilo s podmienkami, ktoré stanovil Netanjahu. „Zavolali mi, aby sa opýtali, či viem, prečo sa im (Netanjahu) neozýva,“ vyhlásil opozičný politik.
Televízia Channel 12 v utorok informovala, že vysokopostavení predstavitelia v Egypte vyjadrili svojim izraelských náprotivkom „sklamanie, frustráciu a hnev“ z toho, že Izrael ani po ôsmich dňoch nereagoval na najnovší návrh na prímerie a prepustenie rukojemníkov. Zdroj z Hamasu už minulý pondelok vyhlásil, že všetky frakcie hnutia súhlasia s novým návrhom.
„S výrazným tlakom sme docielili, aby Hamas súhlasil s 98 percentami Netanjahuových požiadaviek, ale (Izrael) nám dosiaľ neodpovedal a počúvame, že 'Netanjahu chce niečo iné',“ citovala stanica egyptských predstaviteľov. Podľa nich ide o zvláštne a neakceptovateľné správanie. „Existuje možnosť dosiahnuť dohodu a zabezpečiť prepustenie najmenej 10 živých rukojemníkov a Izrael sa k tomu jednoducho obracia chrbtom,“ dodali.
TOI tvrdí, že Netanjahu verejne vylúčil akékoľvek ďalšie postupné dohody o prímerí a prepustení rukojemníkov. Namiesto toho žiada komplexnú dohodu, v rámci ktorej by Hamas prepustil všetkých rukojemníkov naraz. Medzi jeho ďalšími požiadavkami je aj odzbrojenie Pásma Gazy. Žiada tiež, aby palestínsku enklávu spravovali arabské sily, ktoré nie sú spojené ani s Hamasom, ani s Palestínskou samosprávou.
Sprostredkovateľ Katar v utorok uviedol, že naďalej čaká na odpoveď Izraela na návrh prímeria a dohodu o prepustení rukojemníkov. V utorok zasadol aj izraelský bezpečnostný kabinet, ktorý však podľa TOI nediskutoval o odpovedi na tento návrh.
Palestínsky predstaviteľ minulý pondelok pondelok oznámil, že vyjednávači Hamasu v egyptskej Káhire dostali nový návrh na prímerie v Pásme Gazy, ktorý počíta so 60-dňovým prerušením bojov a prepustením izraelských rukojemníkov v dvoch skupinách. Zdroj z Hamasu následne oznámil, že hnutie súhlasí s týmto návrhom na prímerie a nežiada nijaké zmeny.
