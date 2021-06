Lapid otvoril prvé izraelské veľvyslanectvo v Perzskom zálive

Izraelský minister zahraničných vecí Jair Lapid hovorí počas inaugurácie izraelského veľvyslanectva v Abú Zabí 29. júna 2021. Foto: TASR/AP

Abú Zabí 29. júna (TASR) - Izraelský minister zahraničných vecí Jair Lapid v utorok počas návštevy Spojených arabských emirátov (SAE) slávnostne otvoril prvé veľvyslanectvo židovského štátu v oblasti Perzského zálivu.Informovala o tom tlačová agentúra AFP s tým, že k tomu došlo po vlaňajšej normalizácii vzťahov medzi Izraelom a SAE, ktorú sprostredkovala administratíva bývalého prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa." napísal Lapid na sociálnej sieti Twitter a priložil fotografiu, na ktorej s ministerkou kultúry a mládeže SAE Núrou Kaabíovou prestriháva bielo-modrú pásku." vyhlásil Lapid.Ide o vôbec prvú návštevu šéfa izraelskej diplomacie v tejto arabskej krajine.Aj keď niekoľko izraelských ministrov už v minulosti do SAE zavítalo, Lapid je dosiaľ najvyššie postaveným predstaviteľom Izraela, ktorý sa vydal na oficiálnu cestu do tejto krajiny, píše AFP.Od znormalizovania vzťahov medzi Izraelom a SAE podpísali obe krajiny množstvo bilaterálnych dohôd v oblasti cestovného ruchu, leteckého priemyslu či finančných služieb.Lapid okrem veľvyslanectva v Abú Zabí otvorí aj generálny konzulát Izraela v Dubaji.Izrael vlani znormalizoval svoje diplomatické vzťahy so štyrmi moslimskými krajinami: so SAE, Bahrajnom, Marokom a Sudánom.Tento krok však odsúdili Palestínčania ako porušenie dlhoročnej politiky Ligy arabských štátov (LAŠ), podľa ktorej by jej členské štáty nemali nadväzovať vzťahy s Izraelom, pokiaľ židovský štát neuzavrie mier s Palestínčanmi.