Lapid: Vláda nevytvorila podmienky pre návrat ľudí na juh Izraela

Tel Aviv 28. januára (TASR) - Líder izraelskej opozície Jair Lapid v utorok kritizoval izraelskú vládu za to, že už umožnila návrat tisícov Palestínčanov na sever Pásma Gazy, odkiaľ sa museli evakuovať pre boje s islamistickou militantnou skupinou Hamas. Návrat palestínskych presídlencov je súčasťou dohody o prímerí.



Lapid vo svojom statuse na sieti X kritizoval v prvom rade fakt, že palestínski presídlenci sa do svojich domovov vracajú skôr ako Izraelčania evakuovaní z juhu Izraela susediaceho s palestínskym Pásmom Gazy. Podľa Lapida ide o dôkaz, že "táto vláda jednoducho nemôže riadiť krajinu".



Podľa mediálneho úradu Hamasu sa do svojich domovov na severe pobrežnej enklávy v pondelok vrátilo okolo 300.000 ľudí. Tieto údaje nebolo možné nezávisle overiť.



Palestínčanov z ich domovov vyhnala pozemná ofenzíva izraelskej armády, ktorá sa začala na severe Pásma Gazy koncom októbra 2023 v odvete za útok na juh Izraela zo 7. októbra 2023, ktorý podnikli teroristické komandá spojené s Hamasom.



Státisíce obyvateľov zo severu Pásma Gazy boli vysídlené na juh, kde väčšinou žili v provizórnych táboroch.



Podľa údajov OSN v Pásme Gazy boli bojmi zničené alebo vážne poškodené asi dve tretiny všetkých budov a vysídlených bolo približne 90 percent z 2,1 milióna obyvateľov pobrežnej enklávy.



Izraelčania z juhu Izraela, o ktorých sa Lapid vo svojom statuse zmieňoval, sú podľa správ médií veľmi opatrní, pokiaľ ide o ich návrat do svojich obcí - kibucov a mošavov. Majú totiž obavy z možného "oživenia" Hamasu a zopakovania masakry zo 7. októbra 2023, pri ktorej palestínski teroristi terorizovali miestne obyvateľstva a zabili pritom okolo 1200 ľudí. Ďalšie desiatky ich zavliekli do Pásma Gazy ako rukojemníkov, pričom asi tri desiatky ich väznia doteraz.