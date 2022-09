Lapid:Svet by mal použiť vojenskú silu, ak Irán vyvinie jadrové zbrane

New York 23. septembra (TASR) - Medzinárodné spoločenstvo by malo použiť vojenskú silu v prípade, ak Irán vyvinie jadrové zbrane. Povedal to vo štvrtok na pôde OSN izraelský premiér Jair Lapid. TASR správ prevzala v piatok z agentúr AFP a DPA.



"Je potrebné dať Iránu jasne najavo, že ak bude pokračovať vo svojom jadrovom programe, svet nebude reagovať slovami, ale vojenskou silou," povedal Lapid na 77. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN.



Len v takom prípade bude podľa jeho slov možné uzavrieť "dlhodobú a silnejšiu" dohodu s Teheránom. Takisto uviedol, že Izrael bude ochotný zapojiť sa, ak sa bude cítiť ohrozený. "Urobíme všetko, čo bude potrebné. Irán jadrovú zbraň nezíska," povedal.



Lapid vládu v Teheráne obvinil z nenávisti voči Židom. Ideológia Iránu podľa jeho slov "nenávidí a zabíja moslimov, ktorí majú iné zmýšľanie" – ako spisovateľ Salman Rushdie a Mahsa Amíníová, ktorej smrť po zatknutí iránskou políciou vyvolala v Islamskej republike rozsiahle protesty.



Izrael považuje Irán za svojho úhlavného nepriateľa a Teherán viní z finančnej podpory hnutí vrátane libanonského Hizballáhu a palestínskeho Hamasu.



Izrael sa v posledných mesiacoch snaží presvedčiť Spojené štáty a hlavné európske mocnosti ako Británia, Francúzsko a Nemecko, aby neobnovili jadrovú dohodu s Iránom z roku 2015, pripomína AFP.



Irán podpísal pôvodnú dohodu so Spojenými štátmi, Britániou, Francúzskom, Nemeckom, Ruskom a Čínou v roku 2015. Zaviazal sa v nej výmenou za zrušenie ekonomických sankcií obmedziť obohacovanie uránu a pripustiť dohľad inšpektorov OSN . V roku 2018 však Spojené štáty rozhodnutím vtedajšieho šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa jednostranne odstúpili od dohody s tým, že by ju mala nahradiť prísnejšia zmluva. Tú sa však nepodarilo vyjednať a Teherán po čase prestal dodržiavať pôvodnú dohodu.