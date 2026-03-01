Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 1. marec 2026Meniny má Albín
< sekcia Zahraničie

Laridžání: Necielime na krajiny v regióne, terčom sú americké základne

.
Bejt Šemeš - Záchranári a vojaci zasahujú na mieste, kde zahynulo niekoľko ľudí po odvetnom útoku Iránu v meste Bejt Šemeš, v centrálnom Izraeli 1. marca 2026. Najmenej šiestich ľudí v centrálnom Izraeli v nedeľu zabila salva rakiet vypálených z Iránu, oznámila záchranná služba Červená Dávidova hviezda (Magen David Adom). TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters, AFP a AP. Záchranári najprv informovali, že pri priamom zásahu v obytnej štvrti v meste Bejt Šemeš zomreli štyri ľudia a viac ako 20 ďalších utrpelo zranenia. Krátko na to oznámili, že sa počet obetí zvýšil na šesť. Najmenej dvaja ľudia sú vo vážnom stave. Foto: TASR/AP

Irán v sobotu a nedeľu reagoval na vzdušné útoky Izraela a Spojených štátov odvetnými raketovými a dronovými údermi na ciele naprieč krajinami Blízkeho východu.

Autor TASR
Teherán 1. marca (TASR) - Tajomník iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti Alí Laridžání v nedeľu na sociálnej sieti X po vlnách iránskych odvetných útokov upozornil, že Irán neútočí na krajiny Blízkeho východu, ale iba na americké základne v nich. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

„Krajinám regiónu: Nechceme na vás útočiť. Ale keď sa základne umiestnené vo vašich krajinách použijú proti nám a keď Spojené štáty uskutočnia operácie v regióne, ktoré sa opierajú o tieto sily, zameriame sa na tieto základne. Tieto základne nie sú územím týchto krajín, sú americkým územím,“ napísal Laridžání na sociálnej sieti X.

Irán v sobotu a nedeľu reagoval na vzdušné útoky Izraela a Spojených štátov odvetnými raketovými a dronovými údermi na ciele naprieč krajinami Blízkeho východu. Teherán síce deklaruje, že cieli na americké základne v regióne, škody však hlásia napríklad na medzinárodných letiskách v Dubaji a Kuvajte. Zasiahnuté tiež boli obytné budovy v Bahrajne a v Spojených arabských emirátoch. Iránske rakety a drony dopadli aj na Izrael, Saudskú Arábiu, Jordánsko, Omán a Katar.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Jar je konečne tu, čo nám prinesie?

Fico: Vláda má záujem, aby sa výroba v Slovalcu obnovila v roku 2027

J. Hrabko: Pri voľbe poštou sa nedá garantovať tajnosť hlasovania

ZOH 2026