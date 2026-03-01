< sekcia Zahraničie
Laridžání: Necielime na krajiny v regióne, terčom sú americké základne
Irán v sobotu a nedeľu reagoval na vzdušné útoky Izraela a Spojených štátov odvetnými raketovými a dronovými údermi na ciele naprieč krajinami Blízkeho východu.
Autor TASR
Teherán 1. marca (TASR) - Tajomník iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti Alí Laridžání v nedeľu na sociálnej sieti X po vlnách iránskych odvetných útokov upozornil, že Irán neútočí na krajiny Blízkeho východu, ale iba na americké základne v nich. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Krajinám regiónu: Nechceme na vás útočiť. Ale keď sa základne umiestnené vo vašich krajinách použijú proti nám a keď Spojené štáty uskutočnia operácie v regióne, ktoré sa opierajú o tieto sily, zameriame sa na tieto základne. Tieto základne nie sú územím týchto krajín, sú americkým územím,“ napísal Laridžání na sociálnej sieti X.
Irán v sobotu a nedeľu reagoval na vzdušné útoky Izraela a Spojených štátov odvetnými raketovými a dronovými údermi na ciele naprieč krajinami Blízkeho východu. Teherán síce deklaruje, že cieli na americké základne v regióne, škody však hlásia napríklad na medzinárodných letiskách v Dubaji a Kuvajte. Zasiahnuté tiež boli obytné budovy v Bahrajne a v Spojených arabských emirátoch. Iránske rakety a drony dopadli aj na Izrael, Saudskú Arábiu, Jordánsko, Omán a Katar.
