Larídžání: Prípravy na rokovania Iránu s USA pokročili

Na archívnej snímke z 20. januára 2026 ľudia kráčajú po historickom Veľkom bazári v Teheráne. Pri protestoch v Iráne zahynulo najmenej 5002 ľudí a mnoho ďalších je nezvestných, uviedla v piatok organizácia Human Rights Activists News Agency (HRANA) so sídlom v USA. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP. Demonštrácie vypukli 28. decembra v Teheráne pre prudké oslabenie iránskej meny a rastúce ceny energií a postupne prerástli do rozsiahlych protivládnych protestov. Ustali minulý týždeň, pričom počas zásahov bezpečnostných zložiek zahynuli tisíce ľudí. Foto: TASR/AP

Napätie medzi Washingtonom a Teheránom vzrástlo po násilnom potlačení protivládnych protestov v Iráne, ktoré vypukli koncom decembra.

Teherán 31. januára (TASR) - Tajomník iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti Alí Larídžání v sobotu vyhlásil, že prípravy na rokovania so Spojenými štátmi pokročili. Americký prezident Donald Trump deň predtým vyjadril nádej, že Irán sa bude chcieť dohodnúť a odvrátiť tak možnú vojenskú konfrontáciu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Napätie medzi Washingtonom a Teheránom vzrástlo po násilnom potlačení protivládnych protestov v Iráne, ktoré vypukli koncom decembra. Trump opakovane pohrozil vojenskou intervenciou, pokiaľ bude iránsky režim pokračovať v zabíjaní pokojných demonštrantov.

Protesty medzičasom stratili na intenzite a šéf Bieleho domu v posledných dňoch intenzívne nalieha na Irán, aby začal so Spojenými štátmi rokovať o svojom jadrovom programe. K Iránu tiež vyslal námornú údernú skupinu na čele s lietadlovou loďou USS Abraham Lincoln. Teherán varoval, že v prípade útoku odpovie údermi na americké základne, lode a spojencov, najmä Izrael.

Napriek mediálnemu rozruchu okolo umelo vyvolanej vojny štrukturálne prípravy na rokovania pokročili,“ uviedol na X Larídžání, ktorého v piatok v Moskve prijal ruský prezident Vladimir Putin.

Trump v sobotu spravodajkyni televízie Fox News Jacqui Heinrichovej povedal, že USA majú v pláne s Iránom rokovať a očakávajú výsledky. „V opačnom prípade uvidíme, čo sa stane... Máme tam veľkú flotilu, väčšiu, ako sme mali – a vlastne stále máme – vo Venezuele,“ uviedol podľa prepisu rozhovoru, ktorý zverejnila reportérka na sieti X.

Pripravenosť Teheránu na dialóg s Washingtonom potvrdil tento týždeň aj iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí, odmietol však viesť akékoľvek rokovania o obranných kapacitách svojej krajiny.

Republikánsky prezident od nástupu do funkcie vlani v januári obnovil svoju „politiku maximálneho tlaku“ na Irán. Už počas prvého funkčného obdobia v roku 2018 odstúpil od tzv. jadrovej dohody medzi Iránom a veľmocami uzavretej v roku 2015. Podľa nej sa zmiernili sankcie na Irán výmenou za obmedzenie jeho jadrových aktivít. Teherán v reakcii na odstúpenie USA postupne prestal dodržiavať podmienky dohody a výrazne napredoval v jadrovom programe. Rokovania o možnej novej dohode narušila krátka vojna medzi Izraelom a Iránom vlani v júni.
