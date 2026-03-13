< sekcia Zahraničie
Larídžání sa zúčastnil na demonštrácii v Teheráne, útoky odsúdil
Účasť Larídžaního bola jedným z najvýznamnejších verejných vystúpení vysokopostaveného iránskeho predstaviteľa od začiatku americko-izraelských útokov na Irán.
Autor TASR
Teherán 13. marca (TASR) - Tajomník iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti Alí Larídžání, ktorý sa v piatok spolu s ďalšími vysokopostavenými predstaviteľmi krajiny zúčastnil na masovom zhromaždení v Teheráne, odsúdil najnovšie izraelsko-americké útoky na iránske hlavné mesto a označil ich za „zúfalé“. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Tieto útoky sú zo strachu, zo zúfalstva. Niekto, kto je silný, by vôbec nebombardoval demonštrácie. Je jasné, že to zlyhalo,“ povedal Larídžání štátnej televízii počas pochodu na každoročné zhromaždenie pri príležitosti Dňa Kuds. Americký prezident Donald Trump podľa neho „nechápe, že iránsky ľud je statočný národ, silný národ, odhodlaný národ. Čím viac bude tlačiť, tým silnejšie bude odhodlanie národa.“
Účasť Larídžaního bola jedným z najvýznamnejších verejných vystúpení vysokopostaveného iránskeho predstaviteľa od začiatku americko-izraelských útokov na Irán z 28. februára - hneď v ten deň zahynul najvyšší iránsky duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí i ďalší lídri krajiny.
Na piatkovom zhromaždení v Teheráne sa okrem Larídžáního zúčastnil aj šéf iránskej justície Gholám Hosejn Mohsení Ežeí a šéf štátnej polície Ahmad-Rezá Radan, ako je vidieť na záberoch iránskej štátnej televízie.
Centrálnou časťou iránskej metropoly medzitým v piatok otriaslo niekoľko explózií, a to neďaleko miest konania demonštrácie, uviedla štátna televízia. O život pritom prišla najmenej jedna osoba. K jednému z výbuchov došlo počas prejavu Ežeího, ktorý vyhlásil, že iránsky ľud sa bombardovania nebojí a „bude pokračovať touto cestou“.
Na piatkových demonštráciách sa zúčastňujú tisíce podporovateľov iránskej vlády, informuje agentúra DPA, podľa ktorej ide o protiizraelské zhromaždenia. Zhromaždenia sa konajú pri príležitosti Dňa Kuds, ktorý vyhlásil v roku 1979 iránsky revolučný vodca ajatolláh Rúholláh Chomejní a konajú sa v posledný piatok moslimského pôstneho mesiaca ramadán. Kuds je podľa DPA arabský názov pre Jeruzalem.
Demonštranti podľa AFP pošliapali po podobizniach amerického prezidenta Donalda Trumpa i izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Televízia IRIB zverejnila zábery zachytávajúce dym stúpajúci nad iránskou metropolou. Video iránskej agentúry Tasním zobrazuje hustým dym a demonštrantov, ktorí kričia: „Smrť Izraelu“ a „Smrť Amerike“.
„Tieto útoky sú zo strachu, zo zúfalstva. Niekto, kto je silný, by vôbec nebombardoval demonštrácie. Je jasné, že to zlyhalo,“ povedal Larídžání štátnej televízii počas pochodu na každoročné zhromaždenie pri príležitosti Dňa Kuds. Americký prezident Donald Trump podľa neho „nechápe, že iránsky ľud je statočný národ, silný národ, odhodlaný národ. Čím viac bude tlačiť, tým silnejšie bude odhodlanie národa.“
Účasť Larídžaního bola jedným z najvýznamnejších verejných vystúpení vysokopostaveného iránskeho predstaviteľa od začiatku americko-izraelských útokov na Irán z 28. februára - hneď v ten deň zahynul najvyšší iránsky duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí i ďalší lídri krajiny.
Na piatkovom zhromaždení v Teheráne sa okrem Larídžáního zúčastnil aj šéf iránskej justície Gholám Hosejn Mohsení Ežeí a šéf štátnej polície Ahmad-Rezá Radan, ako je vidieť na záberoch iránskej štátnej televízie.
Centrálnou časťou iránskej metropoly medzitým v piatok otriaslo niekoľko explózií, a to neďaleko miest konania demonštrácie, uviedla štátna televízia. O život pritom prišla najmenej jedna osoba. K jednému z výbuchov došlo počas prejavu Ežeího, ktorý vyhlásil, že iránsky ľud sa bombardovania nebojí a „bude pokračovať touto cestou“.
Na piatkových demonštráciách sa zúčastňujú tisíce podporovateľov iránskej vlády, informuje agentúra DPA, podľa ktorej ide o protiizraelské zhromaždenia. Zhromaždenia sa konajú pri príležitosti Dňa Kuds, ktorý vyhlásil v roku 1979 iránsky revolučný vodca ajatolláh Rúholláh Chomejní a konajú sa v posledný piatok moslimského pôstneho mesiaca ramadán. Kuds je podľa DPA arabský názov pre Jeruzalem.
Demonštranti podľa AFP pošliapali po podobizniach amerického prezidenta Donalda Trumpa i izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Televízia IRIB zverejnila zábery zachytávajúce dym stúpajúci nad iránskou metropolou. Video iránskej agentúry Tasním zobrazuje hustým dym a demonštrantov, ktorí kričia: „Smrť Izraelu“ a „Smrť Amerike“.