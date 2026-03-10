< sekcia Zahraničie
Larídžání: Trumpove hrozby o tvrdšom údere na Irán sú prázdne
USA a Izrael 28. februára zaútočili na Irán, pričom hneď v prvý deň tejto vojny zahynul iránsky najvyšší duchovný vodca Alí Chameneí.
Autor TASR
Teherán 10. marca (TASR) - Tajomník iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti Alí Larídžání v utorok kritizoval „prázdne“ hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa, že USA podniknú tvrdší úder proti Iránu, ak by sa zastavila preprava ropy cez Hormuzský prieliv. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Irán sa neobáva vašich prázdnych hrozieb. Ani mocnejší ako vy nedokázali zničiť iránsky národ. Dajte si pozor, aby ste neskončili zničený,“ uviedol Larídžaní na sieti X.
Larídžání sa tak vyjadril k príspevku Trumpa na jeho platforme Truth Social. Šéf Bieleho domu napísal, že ak Irán podnikne niečo, čo zastaví tok ropy cez Hormuzský prieliv, USA ho zasiahnu „dvadsaťkrát horšie než doteraz“.
„Okrem toho zničíme ľahko zasiahnuteľné ciele, čo prakticky znemožní, aby sa Irán ešte niekedy obnovil ako štát - zasiahne ich smrť, oheň a zúrivosť. Ale dúfam a modlím sa, aby sa to nestalo,“ uviedol Trump.
USA a Izrael 28. februára zaútočili na Irán, pričom hneď v prvý deň tejto vojny zahynul iránsky najvyšší duchovný vodca Alí Chameneí.
Teherán v reakcii začal s odvetnými údermi na Izrael a krajiny v Perzskom zálive, v ktorých sa nachádzajú americké základne. Okrem toho prakticky zatvoril Hormuzský prieliv, čo spôsobilo rast cien ropy, plynu, plastov a hnojív po celom svete.
Iránske revolučné gardy uviedli, že v reakcii na „Trumpove nezmysly“ ozbrojené sily „nedovolia vyviezť z regiónu ani jediný liter ropy,“ informuje stanica BBC.
