Laridžání vyhlásil, že Irán nebude rokovať s USA

Ali Laridžání, archívne foto. Foto: TASR/AP

Laridžání v príspevku na platforme X poprel správy médií, podľa ktorých sa iránski predstavitelia pokúsili iniciovať rokovania.

Autor TASR
Teherán 2. marca (TASR) - Irán „nebude rokovať so Spojenými štátmi“, vyhlásil tajomník iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti Alí Laridžání v pondelok, čím poprel mediálne správy o týchto snahách. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Laridžání v príspevku na platforme X poprel správy médií, podľa ktorých sa iránski predstavitelia pokúsili iniciovať rokovania s vládou prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa po vlne americko-izraelských útokov na krajinu. Útoky nasledovali po jadrových rokovaniach medzi Teheránom a Washingtonom.

„Trump prostredníctvom svojich bludných predstáv vrhol región Blízkeho východu do chaosu a teraz sa obáva ďalších strát na životoch amerických vojakov,“ napísal Laridžání na X.

Spojené štáty a Izrael v sobotu spustili koordinovaný rozsiahly vojenský zásah proti Iránu, pri ktorom zabili okrem iných najvyššieho vodcu krajiny ajatolláha Alího Chameneího. Irán odpovedal odvetnými raketovými a dronovými útokmi na Izrael a štáty Perzského zálivu. Americká armáda v nedeľu oznámila, že pri operácii proti Iránu zahynuli traja americkí vojaci a niekoľko ďalších utrpelo zranenia. Trump v nedeľu vyhlásil, že útoky proti Iránu budú pokračovať dovtedy, kým sa nesplnia všetky ciele Washingtonu.
