Laschet bude premiérom Severného Porýnia-Vestfálska do 26. októbra

Düsseldorf 5. októbra (TASR) - Šéf Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Armin Laschet chce na poste premiéra spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko zostať do 26. októbra, keď sa uskutoční ustanovujúce zasadnutie nového Spolkového snemu.



Svoje rozhodnutie zdôvodnil v utorok v Düsseldorfe tým, že keď prijme mandát poslanca Bundestagu, nebude môcť byť podľa krajinskej ústavy súčasne i predsedom tamojšej vlády.



"Od tej sekundy nemôžem viac byť premiérom spolkovej krajiny (Severné Porýnie-Vestfálsko)," citovala vyjadrenie šéfa CDU agentúra DPA.



Laschet už pred spolkovými parlamentnými voľbami, ktoré sa konali 26. septembra, vyhlásil, že do Berlína odchádza "bez spiatočného lístka" i v prípade, že sa nestane kancelárom. O tento post sa uchádzal ako kandidát strán konzervatívnej únie CDU/CSU.



CDU však utrpela vo voľbách - vrátane najľudnatejšej spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko - výrazné straty a skončila druhá za sociálnymi demokratmi z SPD.



Laschet predtým v utorok na stretnutí predsedníctva CDU - podľa zdrojov z okruhu účastníkov tejto schôdzky - navrhol za svojho nástupcu vo funkcii premiéra krajinského ministra dopravy Hendrika Wüsta.



Do novej funkcie by mal Wüsta vymenovať 27. októbra krajinský snem. CDU rozhodne o novom vedení strany na zjazde, ktorý sa bude konať 23. októbra.