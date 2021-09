Laschet chce rokovať o koalícii s FDP a Zelenými

Berlín 29. septembra (TASR) - Šéf Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Armin Laschet v utorok večer uviedol, že plánuje rokovať o vytvorení vládnej koalície so Zelenými a liberálnou Slobodnou demokratickou stranou (FDP) napriek tomu, že jeho strana skončila v nedeľňajších parlamentných voľbách na druhom mieste. Informovala o tom agentúra DPA.



"Teraz v najbližších dňoch budeme rokovať s FDP a Zelenými. Naša ponuka rokovať platí," uviedol Laschet po stretnutí konzervatívcov z únie CDU/CSU.



"Tieto voľby sme nevyhrali," povedal ďalej šéf CDU, avšak dodal, že v takej neprehľadnej situácii by strany mali byť pripravené konať.



Nemeckí sociálni demokrati (SPD), ktorí v nedeľu zvíťazili vo voľbách a porazili tak konzervatívcov z únie CDU/CSU odchádzajúcej kancelárky Angely Merkelovej, takisto v utorok vyjadrili nádej, že koncom týždňa začnú rokovať o vytvorení trojčlennej koalície so Zelenými a FDP.



Zelení i slobodní demokrati, ktorí sa v mnohých otázkach nezhodnú, však uviedli, že najskôr musia rokovať medzi sebou o tom, či sú schopní zhodnúť sa na kompromisoch a až potom môžu pristúpiť k rokovaniu so sociálnymi demokratmi alebo konzervatívcami z únie CDU/CSU.



Víťazná SPD v nedeľných voľbách do Spolkového snemu získala 25,7 percenta hlasov, zatiaľ čo za blok CDU/CSU hlasovalo 24,1 percenta voličov. Tretí skončili Zelení, pre ktorých je zisk 14,8 percenta hlasov najlepším výsledkom v ich dejinách, aj keď zaostali za predvolebnými očakávaniami. Polepšili si aj liberáli z FDP, ktorí dostali 11,5 percenta hlasov.