Laschet opäť oľutoval svoj smiech v meste zničenom povodňami

Berlín 9. augusta (TASR) - Kandidát nemeckej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) na post kancelára Armin Laschet v pondelok opäť verejne oľutoval svoj smiech počas júlového prejavu prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera, ktorý bol venovaný ničivým povodniam v Nemecku. Informuje o tom agentúra DPA.



"Bolo to nerozumné, hlúpe, nemal som dovoliť, aby došlo k tým pár sekundám," povedal Laschet v rozhovore pre stanicu RTL West.



Kandidát kresťanských demokratov na post nemeckého kancelára neuviedol, čo podnietilo jeho smiech. Povedal len to, že niekto v tom momente urobil poznámku, ktorá ho rozosmiala.



Zdôraznil však, že sa určite nesmial na výrokoch prezidenta, ktorého prejav podľa neho aj tak nebolo dobre počuť v dôsledku zlej akustiky v sále.



Počas ničivých záplav, ktoré zasiahli západ Nemecka v polovici júla, prišlo o život približne 189 ľudí. Prívalové dažde zničili mosty, cesty, železnice i stovky domov. Minister financií Olaf Scholz vyčíslil, že náprava škôd spôsobených povodňami môže stáť viac ako šesť miliárd eur.



Armin Laschet je premiérom spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko, ktoré bolo taktiež postihnuté povodňami. K incidentu so smiechom došlo v tamojšom meste Erftstadt, kde záplavy spôsobili rozsiahle zosuvy pôdy.



Fotografia smejúceho sa Lascheta vyvolala ostrú kritiku zo strany opozície aj koaličných sociálnych demokratov.