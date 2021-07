Laschet sa ospravedlnil za smiech počas návštevy zaplaveného mesta

Berlín 19. júla (TASR) - Kandidát nemeckej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) na post spolkového kancelára Armin Laschet sa ospravedlnil v nedeľu za svoj "nevhodný" smiech počas návštevy oblastí krajiny, ktoré zasiahli ničivé povodne. Informovala o tom agentúra DPA.



"Bol som celý deň na cestách, došlo aj k emotívnym stretnutiam, ktoré mnou naozaj otriasli. A preto ma o to viac mrzí tých pár sekúnd (smiechu)," povedal Laschet v nedeľu večer pre televíziu WDR v reakcii na vlnu pohoršenia. Tú vyvolala medializovaná fotka zachytávajúca, ako sa počas prejavu spolkového prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera smeje.



"Bolo to nevhodné, smiať sa v takom okamihu nie je v poriadku," dodal Laschet, ktorý na poste predsedu CDU nahradil dlhoročnú kancelárku Angelu Merkelovú.



Laschet na Twitteri vysvetlil, že v momente, keď bola fotka zhotovená, sa s niekym rozprával a nepočúval Steinmeierov prejav. Incident sa stal v meste Erftstadt v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko, kde záplavy spôsobili rozsiahle zosuvy pôdy.



Fotografia vyvolala ostrú kritiku opozičných politických subjektov Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) a Slobodná demokratická strana (FDP).



"Hovorí sa, že kríza odhalí skutočný charakter človeka," povedal generálny tajomník SPD Lars Klingbeil pre nedeľník Bild am Sonntag s tým, že podľa neho sa Laschet "sám diskvalifikoval".



Viacero spolkových krajín i susedných štátov zasiahli minulý týždeň rozsiahle záplavy a zosuny pôdy, ktoré si vyžiadali dovedna 196 obetí, pričom 165 z nich v Nemecku, približuje agentúra Reuters. Mnoho ľudí je stále nezvestných.



Podľa prieskumov verejnej mienky je Laschet favoritom vo volebnom boji o post kancelára, píše DPA. CDU momentálne vedie o desať percent nad Zelenými, ktorí sú na druhom mieste. Treťou najpopulárnejšou stranou je SPD a štvrtou FDP.